В Гусеве прошел открытый турнир по тег-регби среди детей дошкольного возраста

20 октябрь 2017, 12:42

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед образовательными учреждениями.



В прошедший четверг, 19 октября, в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева состоялся открытый «Осенний турнир» города Гусева по тег-регби среди детей дошкольного возраста. Инициатором проведения праздника выступила администрация МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ».



На старт вышли 4 команды: Детский сад №3, МАДОУ «Детский сад №5», МАДОУ « Детский сад №11 ЦРР», МАДОУ «Детский сад №26».



Соревнования состояли из 7 эстафет: «Бег», «Бег с тремя мячами», «Туда-обратно», «Передай мяч», «Кенгуру», «Велосипед», «Гонка мячей».



По итогам соревнований места распределились так:



I место - команда МАДОУ «Детский сад №26»

II место - команда Детского сада №3

III место - команда МАДОУ «Детский сад №11 ЦРР»

За участие - команда МАДОУ «Детский сад №5»



Во время проведения соревнований хорошо было видно, как опытные педагоги детских садов развивают у детей решительность, смелость, чувство товарищества, стремление к взаимопомощи, доброму отношению друг к другу. Соревнования получились по-настоящему веселыми, дружескими и подарили участникам и их наставникам массу положительных эмоций и заряд хорошего настроения.



Участники соревнований и победители были награждены грамотами и памятными призами.



Молодцы, ребята!!!

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