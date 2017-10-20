В Гусеве прошел открытый турнир по тег-регби среди детей дошкольного возраста
20 октябрь 2017, 12:42
Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед образовательными учреждениями.соревнование регби ФОК
В прошедший четверг, 19 октября, в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева состоялся открытый «Осенний турнир» города Гусева по тег-регби среди детей дошкольного возраста. Инициатором проведения праздника выступила администрация МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ».
На старт вышли 4 команды: Детский сад №3, МАДОУ «Детский сад №5», МАДОУ « Детский сад №11 ЦРР», МАДОУ «Детский сад №26».
Соревнования состояли из 7 эстафет: «Бег», «Бег с тремя мячами», «Туда-обратно», «Передай мяч», «Кенгуру», «Велосипед», «Гонка мячей».
По итогам соревнований места распределились так:
I место - команда МАДОУ «Детский сад №26»
II место - команда Детского сада №3
III место - команда МАДОУ «Детский сад №11 ЦРР»
За участие - команда МАДОУ «Детский сад №5»
Во время проведения соревнований хорошо было видно, как опытные педагоги детских садов развивают у детей решительность, смелость, чувство товарищества, стремление к взаимопомощи, доброму отношению друг к другу. Соревнования получились по-настоящему веселыми, дружескими и подарили участникам и их наставникам массу положительных эмоций и заряд хорошего настроения.
Участники соревнований и победители были награждены грамотами и памятными призами.
Молодцы, ребята!!!
В прошедший четверг, 19 октября, в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева состоялся открытый «Осенний турнир» города Гусева по тег-регби среди детей дошкольного возраста. Инициатором проведения праздника выступила администрация МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ».
На старт вышли 4 команды: Детский сад №3, МАДОУ «Детский сад №5», МАДОУ « Детский сад №11 ЦРР», МАДОУ «Детский сад №26».
Соревнования состояли из 7 эстафет: «Бег», «Бег с тремя мячами», «Туда-обратно», «Передай мяч», «Кенгуру», «Велосипед», «Гонка мячей».
По итогам соревнований места распределились так:
I место - команда МАДОУ «Детский сад №26»
II место - команда Детского сада №3
III место - команда МАДОУ «Детский сад №11 ЦРР»
За участие - команда МАДОУ «Детский сад №5»
Во время проведения соревнований хорошо было видно, как опытные педагоги детских садов развивают у детей решительность, смелость, чувство товарищества, стремление к взаимопомощи, доброму отношению друг к другу. Соревнования получились по-настоящему веселыми, дружескими и подарили участникам и их наставникам массу положительных эмоций и заряд хорошего настроения.
Участники соревнований и победители были награждены грамотами и памятными призами.
Молодцы, ребята!!!
99 просмотров
0