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В Гусеве открылось новое детское кафе «Апельсин»

8 сентябрь 2017, 15:28
Ура! В городе открылось новое детское кафе под сладким названием «Апельсин». Здесь любой сорванец или принцесса найдут море развлечений, пока их родители изучают взрослое меню. Для детей здесь есть: настольный хоккей и настольный футбол, батуты, игровые зоны с ростовыми домами и многое другое.

Апельсиновое настроение вам точно гарантировано: кафе пестрит яркими красками, а в меню вы найдете сладости, а также оригинальные закуски, например, крокеты или вкуснейшие сырные палочки.

Здесь вы можете провести детский день рождения как с арендой зала, так и без аренды помещения. Профессиональные аниматоры проведут для ваших детишек праздник, покажут шоу мыльных пузырей, а также устроят параллоновое шоу и разукрасят личики аквагримом.

Подробнее в разделе «Предприятия».
Теги: Апельсин
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Гость Юлия
# 1Гость Юлия
а где находится это кафе?
Сегодня, 16:10   ЦитироватьОтветить1
Пупкин
# 2Пупкин
Круто!
Сегодня, 16:16   ЦитироватьОтветить0
Admin
# 3Admin
Цитата: Гость Юлия
а где находится это кафе?

https://gusev-online.ru/predpriyatiya/restorany-i-kafe/9489-detskoe-kafe-apelsin.html
Сегодня, 17:31   ЦитироватьОтветить0

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