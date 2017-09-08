В Гусеве открылось новое детское кафе «Апельсин»

8 сентябрь 2017, 15:28

Ура! В городе открылось новое детское кафе под сладким названием «Апельсин». Здесь любой сорванец или принцесса найдут море развлечений, пока их родители изучают взрослое меню. Для детей здесь есть: настольный хоккей и настольный футбол, батуты, игровые зоны с ростовыми домами и многое другое.Апельсиновое настроение вам точно гарантировано: кафе пестрит яркими красками, а в меню вы найдете сладости, а также оригинальные закуски, например, крокеты или вкуснейшие сырные палочки.Здесь вы можете провести детский день рождения как с арендой зала, так и без аренды помещения. Профессиональные аниматоры проведут для ваших детишек праздник, покажут шоу мыльных пузырей, а также устроят параллоновое шоу и разукрасят личики аквагримом.