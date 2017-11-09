«Городской объектив»: Я русский бы выучил…

9 ноябрь 2017, 11:36

Искренне считала, что русский язык в странах бывшего соцлагеря сейчас не в чести. Русская культура - другое дело: Достоевским, Чайковским, Малевичем на Западе восхищаются по-прежнему, Чехов вообще второй (после Шекспира) по популярности драматург в мире. Но вот чтобы изучать великий и могучий в школе… Оказывается, учат.



Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:

- вместе с пенсионером скитались по кабинетам, чтобы решить пустяковый вопрос;

- слушали музыку сфер и любовались красками мироздания;

- столкнулись с преступной любовью под высоким напряжением;

- выяснили, какой военный корабль повторил судьбу человека, в честь которого был назван;

- собирали мелочь, чтобы обменять ее на жизнь.



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