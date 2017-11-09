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Городской объектив

«Городской объектив»: Я русский бы выучил…

9 ноябрь 2017, 11:36
Искренне считала, что русский язык в странах бывшего соцлагеря сейчас не в чести. Русская культура - другое дело: Достоевским, Чайковским, Малевичем на Западе восхищаются по-прежнему, Чехов вообще второй (после Шекспира) по популярности драматург в мире. Но вот чтобы изучать великий и могучий в школе… Оказывается, учат.

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- вместе с пенсионером скитались по кабинетам, чтобы решить пустяковый вопрос;
- слушали музыку сфер и любовались красками мироздания;
- столкнулись с преступной любовью под высоким напряжением;
- выяснили, какой военный корабль повторил судьбу человека, в честь которого был назван;
- собирали мелочь, чтобы обменять ее на жизнь.

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Теги: Городской объектив
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