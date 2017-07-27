«Городской объектив»: Большое путешествие маленькой компании
27 июль 2017, 15:39
Хороший отдых, как удачный экспромт, требует хорошей подготовки. Мои гости из далекого сибирского Томска ехали в Калининградскую область в первый раз и, конечно, мечтали о море. Синоптики в начале года, когда цены на авиабилеты падают до минимума, чем и пользуются путешественники, обещали в нашей области аномально жаркое лето, поэтому выбор пал на Янтарный.Теги: Городской объектив
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выяснили, сколько заработали муниципальные депутаты за прошлый год;
- узнали, что такое паспорт болельщика и как изменился билет на поезд;
- подсчитали, сколько квартир можно сделать из бывшей школы;
- посмотрели «Венецианские сны» Ивана Пчелинцева;
- охотились за солнцем и устроили пикник «На пеньках»;
- разгадывали загадки Страны янтаря.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выяснили, сколько заработали муниципальные депутаты за прошлый год;
- узнали, что такое паспорт болельщика и как изменился билет на поезд;
- подсчитали, сколько квартир можно сделать из бывшей школы;
- посмотрели «Венецианские сны» Ивана Пчелинцева;
- охотились за солнцем и устроили пикник «На пеньках»;
- разгадывали загадки Страны янтаря.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
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