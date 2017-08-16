«Городской объектив»: «Прусский вирус»
16 август 2017, 23:45
Мы выехали рано - еще не было восьми часов. Спешили добраться до места, потому что к обеду синоптики обещали грозу с проливным дождем. В этот день предстояло работать в Моосгрунде, что на берегу озера Домашнее. Здесь находится захоронение времен Первой мировой, где покоятся останки 32 русских и одного немецкого воина.Теги: Городской объектив
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- встречали президента;
- узнали, зачем синоптикам понадобился суперкомпьютер;
- анализировали отчет главы администрации Гусевского округа;
- восхищались креативностью предвыборной агитации;
- выяснили, почему у Соловья-разбойника славяно-балтийские корни;
- учились выбирать спелый арбуз.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- встречали президента;
- узнали, зачем синоптикам понадобился суперкомпьютер;
- анализировали отчет главы администрации Гусевского округа;
- восхищались креативностью предвыборной агитации;
- выяснили, почему у Соловья-разбойника славяно-балтийские корни;
- учились выбирать спелый арбуз.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
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