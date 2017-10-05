«Городской объектив»: С «Калинкой» по Европе

5 октябрь 2017, 12:27

Народный камерный хор «Кредо» вернулся с традиционного турне по Германии. Самодеятельные артисты выступали в трех городах, знакомя немцев с русской музыкальной культурой. Мы попросили поделиться впечатлениями одного из участников хора Эдуарда КОСТАНДОВА.



Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:

- прокатились на нелегальной маршрутке, которые вновь курсируют по дорогам области;

- прокладывали новый «Шелковый путь»;

- болели за «Неутомимых 740»;

- выкрали «Лося» из зоопарка;

- решали, корчевать или помиловать.



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