«Городской объектив»: С «Калинкой» по Европе
5 октябрь 2017, 12:27
Народный камерный хор «Кредо» вернулся с традиционного турне по Германии. Самодеятельные артисты выступали в трех городах, знакомя немцев с русской музыкальной культурой. Мы попросили поделиться впечатлениями одного из участников хора Эдуарда КОСТАНДОВА.Теги: Городской объектив
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- прокатились на нелегальной маршрутке, которые вновь курсируют по дорогам области;
- прокладывали новый «Шелковый путь»;
- болели за «Неутомимых 740»;
- выкрали «Лося» из зоопарка;
- решали, корчевать или помиловать.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- прокатились на нелегальной маршрутке, которые вновь курсируют по дорогам области;
- прокладывали новый «Шелковый путь»;
- болели за «Неутомимых 740»;
- выкрали «Лося» из зоопарка;
- решали, корчевать или помиловать.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
61 просмотр
0