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Городской объектив

«Городской объектив»: С «Калинкой» по Европе

5 октябрь 2017, 12:27
Народный камерный хор «Кредо» вернулся с традиционного турне по Германии. Самодеятельные артисты выступали в трех городах, знакомя немцев с русской музыкальной культурой. Мы попросили поделиться впечатлениями одного из участников хора Эдуарда КОСТАНДОВА.

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- прокатились на нелегальной маршрутке, которые вновь курсируют по дорогам области;
- прокладывали новый «Шелковый путь»;
- болели за «Неутомимых 740»;
- выкрали «Лося» из зоопарка;
- решали, корчевать или помиловать.

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Теги: Городской объектив
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