«Городской объектив»: «Kant» ist bekannt!

22 ноябрь 2017, 21:14

По-русски эти слова означают «Кант» известен!» И это действительно так. Камерный хор «Кант» Гусевского дома культуры знают и за пределами нашей родины. Только в этом году хор четырежды побывал в Германии.



Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив» выясняли:

- почему бизнесмены не понимают своего счастья;

- почему из-за серых зарплат у нас не хватает томографов;

- почему служебный роман довел прокурора до «ссылки»;

- почему виновника ДТП под Гвардейском не отпустили под домашний арест;

- почему сменился директор Гусевского водоканала;

- почему квашеную капусту называли капустой свободы.



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