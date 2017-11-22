«Городской объектив»: «Kant» ist bekannt!
22 ноябрь 2017, 21:14
По-русски эти слова означают «Кант» известен!» И это действительно так. Камерный хор «Кант» Гусевского дома культуры знают и за пределами нашей родины. Только в этом году хор четырежды побывал в Германии.Теги: Городской объектив
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив» выясняли:
- почему бизнесмены не понимают своего счастья;
- почему из-за серых зарплат у нас не хватает томографов;
- почему служебный роман довел прокурора до «ссылки»;
- почему виновника ДТП под Гвардейском не отпустили под домашний арест;
- почему сменился директор Гусевского водоканала;
- почему квашеную капусту называли капустой свободы.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив» выясняли:
- почему бизнесмены не понимают своего счастья;
- почему из-за серых зарплат у нас не хватает томографов;
- почему служебный роман довел прокурора до «ссылки»;
- почему виновника ДТП под Гвардейском не отпустили под домашний арест;
- почему сменился директор Гусевского водоканала;
- почему квашеную капусту называли капустой свободы.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
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