На модернизацию Гусевской ТЭЦ планируют выделить 306 млн руб

3 декабрь 2017, 17:48

1 декабря, на площадке Калининградской ТЭЦ-1 состоялось совещание под руководством генерального директора АО «Янтарьэнерго» Игоря Маковского. Основная тема встречи – перспективное развитие ОАО «Калининградская генерирующая компания» (дочерняя организация АО «Янтарьэнерго»).



Участники обсудили вопросы, связанные с техническим перевооружением объектов КГК. Работа по определению концепции развития «дочки» «Янтарьэнерго» велась в течение последних пяти лет.



Напомним, «Калининградской генерирующей компании принадлежат: ветропарк в поселке Куликово Зеленоградского района, Калининградская ТЭЦ-1, Гусевская ТЭЦ, РТС «Южная».



В данный момент на уровне Министерства энергетики РФ обсуждается реализация 3-го этапа плана развития «Янтарьэнерго», в рамках которого предусмотрено финансирование на техническое перевооружение ТЭЦ 1 и Гусевской ТЭЦ. Объем финансирования составит 2,4 млрд рублей: 306 млн будут направлены на модернизацию Гусевской ТЭЦ и 2,1 млрд — на ТЭЦ 1. Эти меры позволят начать выработку не только тепловой, но и электрической мощности на ТЭЦ 1 (25 МВт), а также станет возможным отказаться от мазутного хозяйства.



Долгосрочная стратегия развития компании направлена на увеличение доли рынка за счет реновации, диверсификации и реорганизации.



В этом году началась модернизация ветропарка, расположенного в поселке Куликово Зеленоградского района, с переносом его на новое место – в поселок Ушаково Гурьевского района с сохранением существующей мощности в 5,1 мегаватт. 22 ноября из Германии на участок ВЭС доставлен один из трех ветрогенераторов модели Enercon E70. Такие ветряки в России устанавливаются впервые. Таким образом, в Калининградской области уже в начале 2018 года появится самый современный ветропарк в стране.



Районная тепловая станция «Южная» находилась в «законсервированном» состоянии с 2010 года. В 2016 году в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года энергообъект вновь ввели в работу, он обеспечивает теплом остров Октябрьский и объекты инфраструктуры вблизи него.



«В КГК начинается новый этап развития. У компании большие перспективы, и ее модернизация приведет к увеличению доли рынка. Стратегия развития компании уже определена. Будет активное развитие малой генерации, реконструкцию ветропарка уже начали. На территории области КГК будет самой современной компанией по выработке тепловой и электрической энергии», — заключил генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.

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