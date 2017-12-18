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Экономика / Образование

В GS Group объявлены 10 лучших юных математиков со всего мира

18 декабрь 2017, 14:31
В GS Group объявлены 10 лучших юных математиков со всего мира
Урок, который получили финалисты IV Международного конкурса GS Group по математике для старшеклассников из нестоличных городов, — о том, как важно не упустить момент и уже сейчас, в выпускных классах школы, наметить траекторию своего профессионального развития. 10 из 5000 — это те, кто триумфально преодолел два онлайн-этапа и дошел до победы. Решать — ключевое слово конкурса-2017, потому что наши победители вместе с задачами финала решили и свое будущее, связав его с инженерным образованием и высокими технологиями. Финал-2017 прошел 16-17 декабря в инновационном кластере «Технополис GS», где уникальные специалисты создают «умные» технологии.

Это был математический забег, как назвал его автор итоговых заданий и член жюри, доцент Санкт-Петербургского академического университета, к.ф.-м.н., преподаватель Городского математического центра при ФМЛ №239 Дмитрий Максимов: на решение задач в финале у ребят было всего 3 часа, и многим катастрофически не хватало времени. Но на самом деле испытания начались еще в сентябре. В конкурсе отметились старшеклассники из 77 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Польши, Туркменистана, Украины, Китая, Сербии, Монголии, Киргизии, Узбекистана и Молдавии. В счастливое число 40 попали те, кто набрал больше всех баллов по итогам двух онлайн-туров. Лучшие отправились в путешествие в «Технополис GS» (в городе Гусеве Калининградской области) — решать свое будущее и знакомиться с тем, как живет и работает современное производство.

«Мы работаем в высокотехнологичном бизнесе. Пожалуй, это единственное дело, которое дает тебе почувствовать себя человеком, заставляющим крутиться весь мир, — сказал во время праздничного ужина, традиционно собирающего за общим столом экспертов и участников конкурса, директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков. — Выбирая математическое и инженерное образование, вы делаете ставку на профессию будущего».

Итак, вот новые имена в математике! Среди 9-10-классников: Виктор Хамзин (Челябинск), Никита Колбин (Ульяновск), Арслан Разин (Чебоксары), Кирилл Сизов (Саранск). Среди 11-классников: Михаил Ложкин (Ижевск), Андрей Рябинин (Сыктывкар), Сергей Лучинин (Киров), Степан Вахрушев (Екатеринбург), Александр Толмачев (Саров), Александр Сущенко (Долгопрудный). Школьники из 9 и 10 классов получили в подарок электронную технику и возможность без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге, лучшую школу России. 11-классники, которые поступят в вузы на технические специальности, будут в течение первого года обучения ежемесячно получать именную стипендию GS Group.

«Спасибо вам, ребята, за то, что интересуетесь математикой! Надеюсь, что вы попадете в число тех специалистов, открытия которых существенно изменят наш мир, — подчеркнула в ходе церемонии награждения министр образования Калининградской области Светлана Трусенева. — Участие в олимпиадных движениях очень важно для самоопределения. Желаю вам двигаться только вперед и четко представлять себе траекторию своего профессионального развития». Широкие возможности проекта отметила и директор центра организационно-методического сопровождения работы с одаренными школьниками Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, заслуженный учитель РФ, к.п.н., доцент Валентина Абатурова: «Этот конкурс стал хорошим подспорьем для государственной политики по работе с одаренными детьми и заслуженно получил в этом году президентский грант. Конкурс позволяет ребятам из нестоличных городов проявить себя и показать свои способности в математике, которая лежит в основе любых наукоемких производств. Таким образом GS Group связывает школьников с вузами и рынком труда, делая большой вклад в подготовку кадров».

Мыслями о будущем и завершилось легендарное математическое приключение, которое повторится в 2018 году, чтобы вдохновить следующее поколение тех, кому предстоит изобретать новый мир.
Теги: Технополис GS конкурс
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