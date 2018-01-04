В ближайшие 4 года в Гусевском округе на программу «Безопасный город» потратят 5,6 млн руб

4 январь 2018, 15:47

С 2018 по 2021 год на программу развития системы «Безопасный город» в Гусевском городском округе планируется потратить 5,6 млн. рублей. По 800 тыс. в 2018 и 2019 годах, 1 млн. в 2020 году, 3 млн. в 2021 году.



Первоначально на данную программу была запрошена сумма в размере 16,5 млн. рублей, но в процессе принятия бюджета она уменьшилась. Было отдано предпочтение более важным программам.



Среди приоритетных задач программы планируется установка на улицах, во дворах многоквартирных домов и общественных местах Гусевского городского округа систем видеонаблюдения и устройств экстренного вызова полиции и их дооснащение. Также планируется расширение функционала системы распознавания государственных регистрационных знаков автомобильного транспорта и совершенствование системы распознавания лиц.



Реализация этой программы позволит продолжить работу по предупреждению правонарушений и преступлений на объектах, улица и дорогах города, что сохранит уже существующие безопасные условия проживания населения города и обеспечит дополнительные возможности для нового этапа их создания.



По состоянию на 2017 год в Гусеве установлены и функционируют в постоянном режиме 106 обзорных видеокамер (из которых 5 поворотные), 10 видеокамер распознавания лиц и 18 камер распознавания государственных регистрационных знаков автотранспортных средств.

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