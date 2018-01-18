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Малые города получат дополнительную финансовую поддержку

18 январь 2018, 18:34
Малые города получат дополнительную финансовую поддержку
Владимир Путин встретился с участниками Форума малых городов и исторических поселений, открывшегося вчера в Коломне и посвящённого вопросам сохранения и развития культурного, туристического, экономического потенциала малых городов.

В церемонии открытия Форума приняли также участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, помощник Президента РФ по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, министр культуры РФ Владимир Мединский.

Форум собрал более 400 участников, представляющих 277 муниципальных образований из разных регионов страны. Основные обсуждаемые вопросы: проекты по развитию малых городов с большими туристическими перспективами, как формирование городской среды может помочь привлекать в них туристов, развивать их культурный и экономический потенциал.

Помимо всего прочего, было принято решение о выделении 5 миллиардов рублей на реализацию проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Порядок проведения конкурса лучших проектов развития общественных пространств, предполагающий участие не только исторических поселений, но и всех малых городов с населением до 100 тысяч человек, уже подготовлен Минстроем России.

Муниципалитетам необходимо будет разработать проекты развития конкретных общественных территорий на основе проведённого исследования культурного и исторического наследия города, подчеркивающие его индивидуальность.

В качестве одного из ключевых критериев оценки проектов предлагается установить требование об обязательной поддержке такого проекта гражданами и общественными организациями и проведении соответствующих общественных обсуждений. Проекты будут оцениваться федеральной комиссией, которая выставит каждому предложению баллы в соответствии с публичной шкалой оценки.

Распорядительный документ Правительства уже готов, в ближайшее время он будет выпущен. После этого будет объявлен конкурс. Победителями конкурса будут 60 малых городов, среди которых 20 - исторические поселения. На 2018 год предусмотрено финансовое вознаграждение городам-победителям: исторические поселения получать по 50 млн рублей, а малые города - от 30 до 100 млн рублей в зависимости от численности населения. Первые проекты победителей должны быть реализованы уже в этом году.
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
И?....
Вчера, 18:37   ЦитироватьОтветить0
Admin
# 2Admin
Цитата: ГераБуФфон
И?....

Да, новость немного не вписывается. Но наш город всё-таки относится к малым городам и вдруг повезет. Да и еще меня попросили разместить эту новость 🙂
Вчера, 18:57   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 3Гость.
ГераБуФфон,
А что здесь непонятно? Предвыборная гонка. Скрытая реклама Путина.
Вчера, 19:29   ЦитироватьОтветить0
Статист
# 4Статист
А что нам скажет по этому поводу Юрий Михайлович?
Вчера, 20:07   ЦитироватьОтветить0
Любовь
# 5Любовь
Ну, Николай Николаевич и снова вся надежда на тебя. Верим , что поможешь и не забудешь про свою малую родину. И всё-таки молодец, рядом с президентом очень круто смотрится. Спасибо за газ в нашем городе. Всю жизнь печку топила.
Вчера, 22:45   ЦитироватьОтветить0
мимоход
# 6мимоход
Цитата: Любовь
Ну, Николай Николаевич и снова вся надежда на тебя. Верим , что поможешь и не забудешь про свою малую родину. И всё-таки молодец, рядом с президентом очень круто смотрится. Спасибо за газ в нашем городе. Всю жизнь печку топила.

в карий глаз ещё поцелуйте его)) за что спасибо?? за то что люди в долги влезают, чтобы "народное достояние" к дому подключили?
Вчера, 23:28   ЦитироватьОтветить0

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