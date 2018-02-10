Энергетики набрали 175 человек для работы на Маяковской и Талаховской ТЭС
10 февраль 2018, 19:29
Холдинг «Интер РАО» полностью набрал специалистов для работы на Маяковской и Талаховской ТЭС. 86 и 89 человек соответственно числятся в штате калининградской ТЭЦ-2. Об этом пишет Калининград.Ru, ссылаясь на сообщение директора станции Олега Гурылёва, которое он озвучил в пятницу, 9 февраля на пресс-конференции.Теги: тэс
На базе ТЭЦ-2 происходили подбор, подготовка, обучение и аттестация всех сотрудников. Около половины специалистов на Маяковской и Талаховской ТЭС — жители области. Некоторых из них перевели из Калининграда, а также с других электростанций в структуре «Интер РАО». При этом компания помогала специалистам из «большой» России с переездом в регион. Часть персонала — это выпускники энергетических факультетов и вузов, в том числе КГТУ.
Для ещё одной строящейся станции — Прегольской — энергетики пока набрали только половину необходимого штата. Для запуска первого блока этой ТЭС в октябре этого достаточно. Прегольская станция, которую строят рядом с ТЭЦ-2, станет самой мощной из четырёх новых ТЭС и потребует больше всего сотрудников.
Торжественный пуск Маяковской и Талаховской станций произойдёт в конце февраля-начале марта. Второй блок Прегольской ТЭС должны запустить до декабря 2018 года. Третий и четвёртый блоки начнут работу не позднее 1 февраля и 1 апреля 2019 года соответственно.
Ввод первого блока угольной Приморской ТЭС в Светловском округе состоится 31 декабря 2019 года, второго и третьего — 1 апреля 2020 года и 1 июля 2020 года соответственно.
На базе ТЭЦ-2 происходили подбор, подготовка, обучение и аттестация всех сотрудников. Около половины специалистов на Маяковской и Талаховской ТЭС — жители области. Некоторых из них перевели из Калининграда, а также с других электростанций в структуре «Интер РАО». При этом компания помогала специалистам из «большой» России с переездом в регион. Часть персонала — это выпускники энергетических факультетов и вузов, в том числе КГТУ.
Для ещё одной строящейся станции — Прегольской — энергетики пока набрали только половину необходимого штата. Для запуска первого блока этой ТЭС в октябре этого достаточно. Прегольская станция, которую строят рядом с ТЭЦ-2, станет самой мощной из четырёх новых ТЭС и потребует больше всего сотрудников.
Торжественный пуск Маяковской и Талаховской станций произойдёт в конце февраля-начале марта. Второй блок Прегольской ТЭС должны запустить до декабря 2018 года. Третий и четвёртый блоки начнут работу не позднее 1 февраля и 1 апреля 2019 года соответственно.
Ввод первого блока угольной Приморской ТЭС в Светловском округе состоится 31 декабря 2019 года, второго и третьего — 1 апреля 2020 года и 1 июля 2020 года соответственно.
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