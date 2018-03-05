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Шум от новых ТЭС в Гусеве и Советске обещают уменьшить в течение месяца

5 марта 2018, 16:09
Шум от новых ТЭС в Гусеве и Советске обещают уменьшить в течение месяца
Повышенный уровень шума при работе двух новых электростанций в Гусеве и Советске — временное явление. Об этом пишет Калининград.Ru, ссылаясь на слова председателя правления «Интер РАО» Бориса Ковальчука. Именно эта компания станет оператором Маяковской и Талаховской ТЭС после их запуска.

«Это не следствие каких-то ошибок. Шум шёл в том числе из-за того, что не были настроены камеры сгорания. Это будет сделано в течение ближайшего месяца плюс будут установлены глушители дымовых труб», — заверил Ковальчук.

По его словам, окончательную отладку всех технологических цепочек проведут после церемонии запуска новых электростанций в Гусеве и Советске.

«Поверьте, постановка задачи была такова, что ключевым моментом было обеспечить энергоснабжение области. Но, естественно, в дальнейшем мы решим все оставшиеся вопросы. Станции работают бесперебойно, и мы этим абсолютно довольны. В ближайшие три-четыре месяца мы окончательно отладим все процессы и устраним все небольшие недостатки, которые остаются», — заключил председатель правления «Интер РАО».

Две электростанции на основе газотурбинных установок построили в Гусеве и Советске по одному проекту за рекордные полтора года. Общая мощность Маяковской и Талаховской ТЭС составляет 312 мегаватт, а стоимость двух объектов — 25 млрд рублей без НДС. «Они отвечают всем требованиям в области экологии, надёжности, безопасности и эффективности выработки электрической энергии», — отметил на церемонии запуска станций глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Торжественный запуск новых электростанций состоялся 2 марта этого года. В данном мероприятии принимал участие президент РФ Владимир Владимирович Путин. Незадолго до этого управление Роспотребнадзора подтвердило факт постоянного и монотонного шума на границах санитарно-защитной зоны Маяковской ТЭС. В результате замеров было установлено превышение предельно допустимых уровней звука.
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