GS Group запустил массовое производство первых российских SSD-накопителей

20 февраль 2018, 16:05

GS Group объявляет о начале массового производства первых SSD-накопителей собственной разработки. Полный производственный цикл реализован в инновационном кластере «Технополис GS» (инвестиционный проект GS Group в г. Гусеве Калининградской обл.), мощности которого позволяют выпускать более 1 млн устройств в год. До конца 2018 года GS Group выведет на рынок линейку твердотельных накопителей емкостью до 1 ТБ для различных применений.



GS Group с 2016 года реализует первый в России проект по разработке и массовому производству SSD-накопителей (solid-state drive, твердотельные накопители) для клиентского и корпоративного сегментов — немеханических запоминающих устройств на основе микросхем памяти с управляющим контроллером. Первый серийный образец SSD-накопителя емкостью 256 Гб в форм-факторе 2,5» был выпущен в 2017 году. В устройствах использован интерфейс SATA 3.0 с максимальной скоростью передачи данных до 6 Гбит/с, накопитель обеспечивает максимальную скорость последовательного чтения до 550 Мб/с и последовательной записи до 450 Мб/с. По своим характеристикам устройства не уступают зарубежным аналогам. Предусмотрена возможность индивидуальной настройки оборудования под конкретные требования заказчика — как на аппаратном, так и на программном уровнях.



Весь производственный цикл — проектирование устройств, включая разработку, монтаж компонентов на плате, корпусирование модулей памяти, финальную сборку и упаковку изделий — реализован на мощностях инновационного кластера «Технополис GS». Локализация полного цикла разработки и производства в России обеспечивает максимальную безопасность данных.



До конца 2018 года GS Group выведет на рынок линейку устройств емкостью до 1 ТБ для различных применений: рабочих станций, серверов, а также СХД и других сложных многоуровневых систем, требующих хранения больших объемов информации одновременно с повышением производительности. В основе устройств новой линейки будут использованы произведенные в «Технополисе GS» модули памяти, в составе которых — последнее поколение кристаллов 3D NAND памяти от ведущих мировых производителей. Специалисты GS Nanotech запускают в производство технологию сверхплотной упаковки кристаллов, благодаря которой будет обеспечена недостижимая ранее удельная емкость памяти микросхем.



«Сегодня на российском рынке очевидна тенденция: стремясь обеспечить максимальную безопасность хранения информации, отечественные компании переносят корпоративные данные в российские дата-центры и создают собственные хранилища данных. Спрос на отечественные твердотельные накопители растет, поэтому у первого российского проекта по созданию SSD, над которым мы работаем, — большой потенциал для дальнейшего развития», — рассказывает Генеральный директор GS Nanotech Евгений Масленников.



По прогнозам IDC, мировой рынок твердотельных накопителей ежегодно на будет расти и на 14,8% в денежном выражении (на 15,1% — в штучном) и достигнет к 2021 году объема в 33,6 млрд долл. Ключевым драйвером роста эксперты называют переход на технологию 3D NAND.

0 просмотров