/ / / В Гусеве стали производить первые российские SSD-накопители

На востоке Янтарного края состоялся запуск массового производства первых российских SSD-накопителе. Это современные запоминающие устройства на основе микросхем памяти. О новых возможностях и планах отечественных разработчиков микроэлектроники говорили на встрече в правительстве области.
Как рассказывает корреспондент «ГТРК «Калининград», разработчики микроэлектроники работают с материалами во много раз тоньше человеческого волоса. Один из крупнейших резидентов особой экономической зоны Калининградской области запускает производство первых в России SSD-накопителей.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Мы находимся в «серой зоне». За стеклом, так называемая, чистая комната, там нет пыли, постоянная влажность и температура. Скажите, Алексей, а чем SSD-накопители отличаются от привычных накопителей данных?
Алексей Ярцев, технический директор компании-производителя:
— Они обеспечивают более высокую скорость для потребителя, надёжность и защиту информации. В нём нет механических крутящихся элементов, которые есть в привычных нам жёстких дисках, в основе лежит микросхема памяти, которые как раз производятся в этих чистых помещениях. В основе микросхемы специальные кремниевые элементы кристаллы.
Сегодня многие отечественные компании создают собственные серверные хранилища с целью обеспечить максимальную безопасность информации. Производство запоминающих устройств в России позволяет решить эту задачу.
Андрей Безруков, директор по стратегическим проектам компании-производителя:
— Мы благодарны Калининградской области, что она смогла создать условия для развития и успешного бизнеса в области массовой радиоэлектроники. Мы единственные в России, кто смог объединить в едином замкнутом цикле разработку и производство продукта.
Ставка на производство с большой наукоёмкостью и высокой добавленной стоимостью. Власти региона поддерживают предприятия, показывающие пример конкурентоспособности отечественных разработок.
Александр Шендерюк-Жидков, заместитель председателя правительства Калининградской области:
— Это действительно очень серьёзный прорыв, потому что мы выходим на уровень международных технологий. Азиатских и европейских партнёров мы в этом сегменте начинаем теснить. Это важно с точки зрения экономики области. Важно в целом для страны, потому что это безопасность.
Сегодня в Гусеве работают инженеры и молодые учёные со всех уголков страны. Регион привлекателен с точки зрения качества жизни, образования и создания новых научных разработок.
В Гусеве стали производить первые российские SSD-накопители
7 марта 2018, 16:10
Технополис GS
158 просмотров | 2 комментария
Другие новости по теме