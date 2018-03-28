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Городская администрация не оставляет надежды продать здание на улице Суворова, 8а

28 марта 2018, 12:38
Администрация Гусевского городского округа не оставляет надежды продать здание на улице Суворова, 8а. Информация об очередном аукционе появилась на сайте городской администрации.

Здание площадью 518 кв. м. продается вместе с земельным участком площадью 895 кв. м., на котором оно расположено. Начальная стоимость объекта остается неизменной и составляет 1130800 рублей без учета НДС. Торги пройдут 24 апреля.
аукцион
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