/ / / Гусевский округ на втором месте в области по оценке финансового положения

12 апреля 2018, 16:33

Министерство Финансов Калининградской области опубликовало оценку финансового положения и качества управления финансами муниципальных образований Калининградской области за 2017 год.По оценочной шкале город Гусев набрал 0,65 баллов и занял второе место среди муниципалитетов области, что означает, что наш округ входит в перечень муниципалитетов со стабильным финансовым положением и хорошим качеством управления. Исходя из данных графика, финансовое положение в городе Гусеве улучшилось на одну позицию, обогнав при этом Гурьевский городской округ.Первое место занял Зеленоградский округ, набрав 0,67 баллов. Хуже всего с финансами обстоят дела в Ладушкине, Янтарном, Советске, Озерске и Гвардейске.