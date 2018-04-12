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Информационный сайт города Гусева

Гусевский округ на втором месте в области по оценке финансового положения

12 апреля 2018, 16:33
Гусевский округ на втором месте в области по оценке финансового положения
Министерство Финансов Калининградской области опубликовало оценку финансового положения и качества управления финансами муниципальных образований Калининградской области за 2017 год.

По оценочной шкале город Гусев набрал 0,65 баллов и занял второе место среди муниципалитетов области, что означает, что наш округ входит в перечень муниципалитетов со стабильным финансовым положением и хорошим качеством управления. Исходя из данных графика, финансовое положение в городе Гусеве улучшилось на одну позицию, обогнав при этом Гурьевский городской округ.

Первое место занял Зеленоградский округ, набрав 0,67 баллов. Хуже всего с финансами обстоят дела в Ладушкине, Янтарном, Советске, Озерске и Гвардейске.

Оценка финансового положения и качества управления финансами в муниципалитетах [95,83 Kb] (cкачиваний: 7)
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