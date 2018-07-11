Министерство образования Калининградской области разработало проект постановления, согласно которому с 2019 года ожидается привлечение частных инвестиций в строительство нового корпуса Гусевского политехнического техникума. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства области.
«В 2019–2021 годах за счет внебюджетных средств в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в Гусеве планируется строительство объекта образования — учебного корпуса и общежития для нужд ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум», — говорится в проекте постановления.
В одном из крупнейших предприятий, работающих в Гусеве — GS Group, — сообщили «Новому Калининграду», что будут готовы говорить об участии в данном государственно-частном партнерстве, когда ознакомятся с условиями конкурса.
«Холдинг GS Group готов предоставить необходимую территорию и компетенции в создании передовых образовательных программ и продуктов — результатов разработок, осуществляемых совместно с вузами-партнерами. Говорить об участии в ГЧП пока преждевременно — мы должны дождаться объявления конкурса и оценить его условия. Мы будем способствовать реализации проекта независимо от того, какие партнеры будут привлечены к участию», — отметили в компании.
В областном правительстве ждут, что бизнес вложится в гусевский техникум
11 июля 2018, 15:07
политех Технополис GS
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