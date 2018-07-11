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Информационный сайт города Гусева

В областном правительстве ждут, что бизнес вложится в гусевский техникум

11 июля 2018, 15:07
В областном правительстве ждут, что бизнес вложится в гусевский техникум
Министерство образования Калининградской области разработало проект постановления, согласно которому с 2019 года ожидается привлечение частных инвестиций в строительство нового корпуса Гусевского политехнического техникума. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства области.

«В 2019–2021 годах за счет внебюджетных средств в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в Гусеве планируется строительство объекта образования — учебного корпуса и общежития для нужд ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум», — говорится в проекте постановления.

В одном из крупнейших предприятий, работающих в Гусеве — GS Group, — сообщили «Новому Калининграду», что будут готовы говорить об участии в данном государственно-частном партнерстве, когда ознакомятся с условиями конкурса.

«Холдинг GS Group готов предоставить необходимую территорию и компетенции в создании передовых образовательных программ и продуктов — результатов разработок, осуществляемых совместно с вузами-партнерами. Говорить об участии в ГЧП пока преждевременно — мы должны дождаться объявления конкурса и оценить его условия. Мы будем способствовать реализации проекта независимо от того, какие партнеры будут привлечены к участию», — отметили в компании.
политех Технополис GS
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ждём-с
# 1ждём-с
просто "ждут"? ну хотя бы шаги какие-то делают, может какие-то законодательные преференции разрабатывают или ещё какими "плюшками" заманивают?
как и про открытие производства: "собираются" не то же самое "хотят".
Вчера, 15:17   ЦитироватьОтветить0
Гость гость
# 2Гость гость
Это что, очередной прожект к прошлогодним инвестиционным мечтаниям?
Ведь, судя по текстам подобных планов,, кроме GS Group инвесторов не наблюдается.
Цитата: ждём-с
просто "ждут"? ну хотя бы шаги какие-то делают, может какие-то законодательные преференции разрабатывают или ещё какими "плюшками" заманивают?

Конечно "заманивают", новыми тарифами, проверками и прочими, как вы говорите, "плюшками"...
Вчера, 16:37   ЦитироватьОтветить0
пипл хавает
# 3пипл хавает
Цитата: Гость гость
к прошлогодним инвестиционным мечтаниям?

ух ты! такую публикацию можно периодически копи-пастить или закрепить в топ новостей. хотя как-то скромненько: ни одной пирамиды, ни дирижаблестроительных заводов...
Сегодня, 10:11   ЦитироватьОтветить0

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