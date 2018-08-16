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«ДолговГрупп» строит в Гусеве крупнейший в регионе элеватор

16 августа 2018, 17:41
«ДолговГрупп» строит в Гусеве крупнейший в регионе элеватор
В четверг, 16 августа, в ходе рабочего выезда в муниципалитеты востока региона губернатор Антон Алиханов побывал на строительстве нового сельскохозяйственного производства в Гусевском городском округе.

Комплекс по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур строит один из лидеров аграрного сектора региона, холдинг «ДолговГрупп».

Элеватор — современный производственный комплекс, при его проектировании использован лучший опыт зернопроизводящих стран. На сегодняшний день степень готовности объекта составляет 37%, к концу следующего года планируется завершить строительные работы, сейчас он работает в тестовом режиме. Его мощность составит 131 тыс. м3 единовременного хранения. Элеватор имеет полный комплекс оборудования, необходимого для приемки, обработки, учета, хранения и отгрузки железной дорогой зерна различных культур.

По информации руководства агрохолдинга, производственный комплекс рассчитан на обработку и хранение зерна не только собственного производства, но и других аграриев, на формирование крупных партий для внутренних поставок и экспорта.

«Наличие такого крупного элеватора в регионе, способного в кратчайшие сроки просушить большое количество зерна, а также усовершенствованные логистические возможности для быстрой отгрузки и транспортировки готового продукта (прим.: „ДолговГрупп“ недавно приобрел 20 новых железнодорожных составов для перевозки зерна и рапсового масла) позволят в значительной степени увеличить экспорт калининградских продуктов, что, в свою очередь, даст, безусловно, новый стимул для дальнейшего развития аграрного сектора региона», — сказал один из учредителей холдинга Дмитрий Долгов.

«Мы давно и успешно занимаемся экспортом. Комплекс, который строится и уже частично запущен, — это большой распределительный центр для всего востока региона, и, конечно, он будет работать в том числе на экспорт. При этом мы здесь очень удачно сочетаем логистические преимущества: здесь будет и автотранспорт, и железнодорожный транспорт, — отметил Антон Алиханов. — Этот год, я думаю, будет для компании лучше, чем прошлый, когда она тоже пострадала из-за погоды. Надеюсь, что в этом году мы сможем говорить, что выходим в зону прибыли и не останавливаемся с реализацией инвестпроектов, идем дальше».
ДолговГрупп элеватор
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Новость отредактирована Сегодня, 21:38
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Будет пыльно и шумно , в центре города , новая ТЭЦ нервно курит в стороне(((
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