/ / / Алиханов заинтересовался зарплатами у Долговых

Бизнесмены-аграрии братья Александр и Дмитрий Долговы планируют завершить проект элеватора (комплекс предназначен для хранения и перевалки зерновых и масленичных культур) под Гусевым к концу 2019 — началу 2020 года. Стоимость строительства составляет около 1,8 млрд руб. В настоящий момент его готовность около 37%. Во время своего рабочего выезда в Гусев объект посетил губернатор Антон Алиханов. Об этом рассказывает Rugrad.eu.
«Когда вы здесь были год назад, здесь не было ничего», — встречал губернатора Александр Долгов. По его словам, производительность элеватора составит 2,6 тыс. тонн в сутки.
Проект включает в себя весовую лабораторию, корпуса для сушки и очистки зерна, здание для приемки зерна, силосные корпуса, операторные корпуса для отгрузки, здание для приема и отгрузки с железной дороги и другие объекты.
«Был начальник Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин. Он проехал не только по этому объекту, но и по всем нашим объектам. Были определены приоритеты. Было определено, где мы какие средства вкладываем, какие средства вкладывает железная дорога. По этому объекту вкладывается железная дорога, в том числе. Они ждут только нашей отмашки. И в третьем квартале в конце они сразу должны приступить к монтажу», — рассказал Александр Долгов.
Врио главы администрации Гусева Александр Китаев отметил, что проект Долговых поможет его муниципалитету с рабочими местами и налогооблагаемой базой. Антон Алихнов, в свою очередь, предложил бизнесменам увеличивать зарплату рабочих. Когда Долговы рассказали, что сейчас на предприятии работает 19 человек, а средняя заработная плата составляет около 21 тыс. руб, губернатор заявил, что «зарплату надо повышать». «Сейчас пока стройка идет…», — попытался оправдаться Александр Долгов. «Я понимаю, но зарплату надо повышать», — безапелляционно заявил губернатор.
«Зарплата, зарплата, зарплата, — продолжал добиваться своего Алиханов, когда Александр Долгов попытался сменить тему разговора — как это [председатель Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андрей] Романов говорит: обеляемся, выходим из тени, и так далее». «У нас все нормально. Выдержаны все уровни, все уровни выдержаны», — попытался отбиться бизнесмен. «Уровни это хорошо. Это минимальный уровень. Вы, как предприятие, которое получает всю возможную и невозможную поддержку, должны опережать», — вновь остался недоволен ответом губернатор. «Мы опережаем… Мы делаем в зависимости от предприятия… Запустится предприятие, понятно, здесь и зарплаты будут другие», — последнее слово осталось все-таки за Александром Долговым.
После того, как проект будет запущен, на предприятии будут работать 62 человека.
Комментируя проект Долговых, Алиханов отметил, что элеватор может стать «большим распределительным центром для всего востока региона». «Он будет работать, в том числе, и на экспорт. Мы здесь очень удачно сочетаем логистические преимущества: здесь будет и автотранспорт, и железнодорожный транспорт. Компания работает и на Россию, и внутренний калининградский рынок и, конечно, на экспорт», — заявил губернатор.
Строительство элеватора мощностью 131 тыс. м3 единовременного хранения ведется на базе комбикормового завода в Гусеве.
В настоящее время в состав холдинга «ДолговГрупп» входят фермы по выращиванию крупного рогатого скота, комбикормовые заводы, элеваторы и рапсовый завод, молочная фабрика «Нежинская», мясная фабрика «Роминта», молокозавод «Гусевмолоко», «Гурьевская птицефабрика», обрабатывается свыше 90 тысяч гектаров пахотных земель. В планах компании — строительство современного завода по производству мясокостной муки и роботизированного молочного комплекса.
Алиханов заинтересовался зарплатами у Долговых
20 августа 2018, 10:46
ДолговГрупп элеватор Антон Алиханов
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