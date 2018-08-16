В 2019 году благоустройству Гусева будет уделено особое внимание. Об этом Клопс.Ru сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов в ходе рабочего выезда на восток региона в четверг, 16 августа.
«Гусев как минимум не разочаровывает: тут очень активно работает администрация. На будущий год мы сделаем акцент на благоустройстве городской среды. Кроме того, Гусев победил в федеральном конкурсе „Малые города России“ и получит серьёзное финансирование. В следующем начнутся масштабные работы — дым коромыслом будет стоять», — сказал Алиханов.
Алиханов: В следующем году в Гусеве будет стоять дым коромыслом от работ
16 августа 2018, 17:46
Антон Алиханов
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