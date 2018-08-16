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Информационный сайт города Гусева

Алиханов: В следующем году в Гусеве будет стоять дым коромыслом от работ

16 августа 2018, 17:46
Алиханов: В следующем году в Гусеве будет стоять дым коромыслом от работ
В 2019 году благоустройству Гусева будет уделено особое внимание. Об этом Клопс.Ru сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов в ходе рабочего выезда на восток региона в четверг, 16 августа.

«Гусев как минимум не разочаровывает: тут очень активно работает администрация. На будущий год мы сделаем акцент на благоустройстве городской среды. Кроме того, Гусев победил в федеральном конкурсе „Малые города России“ и получит серьёзное финансирование. В следующем начнутся масштабные работы — дым коромыслом будет стоять», — сказал Алиханов.
Антон Алиханов
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Антон
# 1Антон
Урбанович с Китаевым справятся. Не ссы тезка ;)
Сегодня, 19:35   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 2Гость.
Балаболка предвыборная.
Сегодня, 20:15   ЦитироватьОтветить0
Некто
# 3Некто
Антон Андреевич, благоустройство города это очень хорошо, но "стесняюсь спросить" как насчёт газификации посёлков? Конкретно интересует газификация посёлка Ольховатка.
Сегодня, 20:36   ЦитироватьОтветить0
Моё мнение
# 4Моё мнение
Не дым, а пар от отмывания бабла(((
Сегодня, 20:49   ЦитироватьОтветить2

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