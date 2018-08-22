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Информационный сайт города Гусева

В 2019 году за счет средств собственников в Гусеве отремонтируют 4 многоквартирных дома

22 августа 2018, 16:30
В 2019 году за счет средств собственников в Гусеве отремонтируют 4 многоквартирных дома
В 2019 году в Калининградской области за счет средств собственников, распределяемых Фондом капитального ремонта, намерены отремонтировать 516 жилых многоквартирных домов. Общая стоимость работ составляет около 845 млн руб. Информация об этом опубликовал сайт Rugrad.eu, ссылаясь на региональное правительство.

Капитальный ремонт будет проведен в домах, формально введенных в эксплуатацию в 1945 году. Больше всего объектов, включенных в план, приходится на Калининград. В 17 из 22 муниципальных образований области число отремонтированных домов в следующем году составит менее десятка.

В Гусевском городском округе отремонтируют 4 многоквартирных дома. Общая стоимость работ составит 10,7 млн руб.

Капитальный ремонт в 2019 году

МуниципалитетОтремонтируют домовОбщая площадь домов, кв. мСтоимость ремонта, млн руб.
Калининград372239095567,9
Черняховский городской округ9676428,9
Гурьевский городской округ17208827,2
Неманский район13130225,9
Советский городской округ9476424,7
Балтийский район646321,2
Пионерский городской округ1024418,2
Зеленоградский городской округ13251616,9
Гвардейский городской округ8100716,6
Светловский городской округ5478812,2
Полесский городской округ870410,9
Гусевский городской округ4420910,7
Светлогорский район7179810,5
Нестеровский район55089,2
Краснознаменский городской округ620698,4
Багратионовский городской округ614117,6
Янтарный городской округ42936,8
Правдинский городской округ44685,3
Озерский городской округ31995
Мамоновский городской округ38034,9
Славский городской округ36133,4
Ладушкинский городской округ14572
Всего516276563845
ремонт ЖКХ
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Гусевец
# 1Гусевец
И кто же эти счастливчики?
Сегодня, 19:09   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 2Житель
Интрига...
Сегодня, 20:11   ЦитироватьОтветить0
Зритель
# 3Зритель
Такими темпами ремонт никогда городу не светит..
Пока хоть часть сделают, пора ремонтировать те, которые под это первыми попали. Тем более, что весь ремонт чаще заключается просто в штукатурке и покраске.
Сегодня, 21:08   ЦитироватьОтветить0

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