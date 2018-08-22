/ / / В 2019 году за счет средств собственников в Гусеве отремонтируют 4 многоквартирных дома

Капитальный ремонт будет проведен в домах, формально введенных в эксплуатацию в 1945 году. Больше всего объектов, включенных в план, приходится на Калининград. В 17 из 22 муниципальных образований области число отремонтированных домов в следующем году составит менее десятка.
В Гусевском городском округе отремонтируют 4 многоквартирных дома. Общая стоимость работ составит 10,7 млн руб.
Капитальный ремонт в 2019 году
|Муниципалитет
|Отремонтируют домов
|Общая площадь домов, кв. м
|Стоимость ремонта, млн руб.
|Калининград
|372
|239095
|567,9
|Черняховский городской округ
|9
|6764
|28,9
|Гурьевский городской округ
|17
|2088
|27,2
|Неманский район
|13
|1302
|25,9
|Советский городской округ
|9
|4764
|24,7
|Балтийский район
|6
|463
|21,2
|Пионерский городской округ
|10
|244
|18,2
|Зеленоградский городской округ
|13
|2516
|16,9
|Гвардейский городской округ
|8
|1007
|16,6
|Светловский городской округ
|5
|4788
|12,2
|Полесский городской округ
|8
|704
|10,9
|Гусевский городской округ
|4
|4209
|10,7
|Светлогорский район
|7
|1798
|10,5
|Нестеровский район
|5
|508
|9,2
|Краснознаменский городской округ
|6
|2069
|8,4
|Багратионовский городской округ
|6
|1411
|7,6
|Янтарный городской округ
|4
|293
|6,8
|Правдинский городской округ
|4
|468
|5,3
|Озерский городской округ
|3
|199
|5
|Мамоновский городской округ
|3
|803
|4,9
|Славский городской округ
|3
|613
|3,4
|Ладушкинский городской округ
|1
|457
|2
|Всего
|516
|276563
|845