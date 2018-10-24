Вице-президент по стратегическому развитию GS Group рассказал, как возникла идея создания кластера в Гусеве

24 октября 2018, 11:38

22 октября в Петербурге стартовал XVII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего».



Константин Аксенов, вице-президент по стратегическому развитию GS Group, выступил на круглом столе «Диалектика развития малых городов России: единство и борьба стейкхолдеров». Он рассказал о городском развитии с позиции инновационного бизнеса. Конечно же, ярким примером стал «Технополис GS».



Константин Аксенов вспомнил, как возникла идея создания первого частного инновационного кластера в России, какие регионы компания рассматривала и почему остановилась на Калининградской области.



«Мы хотели локализовать производство микроэлектроники в России и в одном месте, — начал своё выступление Константин Аксенов. — Наша компания концентрируется на отечественном рынке и странах СНГ, поэтому производство имело смысл приблизить к распределительным центрам. Рассматривали Чукотку, Калининградскую область и Ингушетию. Эти регионы отличаются особыми экономическими режимами, которые пригодны для достаточно крупных инвестиций. Выбор был очевиден».



Константин Аксенов рассказал об этапах, которые казались самыми важными, когда проект только зарождался.



«Мы организовали креативную деятельность, которая нужна, чтобы разработчики захотели остаться и творить. Это первые вызовы: нужно найти инноваторов, привезти и закрепить. «Закрепить», наверное, из этих слов — самое сложное, но мы эту задачу решили», — продолжил он.



Также рассказал о планах на ближайшие годы и признался, что это его мечта.



«Здесь будет построен университетский кампус. Уже есть договорённости о том, что дипломы можно будет получить как минимум 4 российских вузов по ключевым специальностям», — добавил вице-президент по стратегическому развитию GS Group.

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