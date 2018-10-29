Средняя зарплата врача в регионе на сегодняшний день составляет 61 934 рубля. Такие данные приводит Калининградстат, пишет Калининград.Ru.
По сведениям ведомства, в областном центре медики с высшим образованием получают свыше 62 тысяч рублей. В Славском, Советском, Черняховском и Зеленоградском округах средняя зарплата врача составляет 58-59 тысяч. В Светлогорском, Багратионовском, Гусевском и Неманском округах получают по 53-56 тысяч, в Пионерском и Полесском округах — по 45-47 тысяч.
Ранее глава региона Антон Алиханов высказывал мнение, что ведущие врачи должны получать около ста тысяч рублей в месяц. Вместе с тем министр здравоохранения Александр Кравченко указывал, что заработок зачастую является не главным мотивационным фактором для медика.
«Сегодня в принципе мы специалисту любого уровня можем предоставить медицинскую организацию, в которой он сможет заниматься тем, чем он, например, занимался в федеральном центре. Мы продолжаем активно вести эту работу, потому что мы понимаем, что для медика, для амбициозного медика, это очень важная составляющая. Она даже выходит на первое место по сравнению с заработками», — заявлял чиновник.
Росстат: врачи в Гусеве получают в среднем по 56 тысяч рублей
29 октября 2018, 11:56
больница зарплата росстат
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