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Информационный сайт города Гусева

Росстат: врачи в Гусеве получают в среднем по 56 тысяч рублей

29 октября 2018, 11:56
Росстат: врачи в Гусеве получают в среднем по 56 тысяч рублей
Средняя зарплата врача в регионе на сегодняшний день составляет 61 934 рубля. Такие данные приводит Калининградстат, пишет Калининград.Ru.

По сведениям ведомства, в областном центре медики с высшим образованием получают свыше 62 тысяч рублей. В Славском, Советском, Черняховском и Зеленоградском округах средняя зарплата врача составляет 58-59 тысяч. В Светлогорском, Багратионовском, Гусевском и Неманском округах получают по 53-56 тысяч, в Пионерском и Полесском округах — по 45-47 тысяч.

Ранее глава региона Антон Алиханов высказывал мнение, что ведущие врачи должны получать около ста тысяч рублей в месяц. Вместе с тем министр здравоохранения Александр Кравченко указывал, что заработок зачастую является не главным мотивационным фактором для медика.

«Сегодня в принципе мы специалисту любого уровня можем предоставить медицинскую организацию, в которой он сможет заниматься тем, чем он, например, занимался в федеральном центре. Мы продолжаем активно вести эту работу, потому что мы понимаем, что для медика, для амбициозного медика, это очень важная составляющая. Она даже выходит на первое место по сравнению с заработками», — заявлял чиновник.
больница зарплата росстат
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Гость.
# 1Гость.
А ведь обычные люди в это верят.
Сегодня, 12:19   ЦитироватьОтветить7
Калькулятор
# 2Калькулятор
Неужели до сих пор есть такие , кто верит???? ... И вообще, какого Икса писать " средняя зарплата ..блаблабла" .. Писать надо : оклад врача, оклад медсестры, оклад санитарки и тп... А уж сколько хреначат они сверхурочно мы и по окладам догадаемся..Гость.,
Сегодня, 12:54   ЦитироватьОтветить15
Протуберанец
# 3Протуберанец
Я ем каждый день капусту, а сосед - мясо. А в усредненном мы едим голубцы.
Сегодня, 14:36   ЦитироватьОтветить7
Житель города
# 4Житель города
Да прекратите вы уже страдать, не бедствуют наши доктора.....Не сверхурочными, так взятками догоняют до 56-62.....А то прям защитники одни у нас мед работников....
Сегодня, 15:04   ЦитироватьОтветить1
Калькулятор
# 5Калькулятор
Вам про Фому,а Вы про Ерему))) статья не о том, сколько врачи догоняют... Статья об ОФИЦИАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ заработной платеЖитель города,
Сегодня, 16:09   ЦитироватьОтветить2
Гость.
# 6Гость.
Житель города,
У вас по статистике тоже зарплата тысяч 40. Так что не нойте.
Сегодня, 17:26   ЦитироватьОтветить5

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