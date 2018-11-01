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Информационный сайт города Гусева

Гусевская организация ветеранов выиграла президентский грант

1 ноября 2018, 18:26
Гусевская организация ветеранов выиграла президентский грант
Фонд президентских грантов обнародовал результаты конкурсного отбора. По итогам второго конкурса этого года гусевская общественная организация «Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» выиграла грант в размере 660 506,49 рублей на реализацию проекта «Услуга идёт к людям».

Всего на реализацию проекта планируется потратить 1 218 134,99 рублей. Софинансирование должно составить 557 628,50 рублей.

Цель проекта: совершенствование качества социальной и медицинской помощи людям пожилого возраста в Гусевском городском округе путём интеграции местного гражданского и профессионального сообщества.

Описание проекта

Многие муниципальные и государственные услуги остаются недоступными для маломобильных жителей Гусевского округа Калининградской области из-за того, что гражданину надо непосредственно обратиться в МФЦ или учреждения. ОО Совет ветеранов инициирует разработку и организацию выездных (мобильных) муниципальных и государственных услуг пожилым, больным, одиноким людям, прежде всего, членам ОО Совет ветеранов.

Реалии последнего времени, к сожалению, таковы, что старшему поколению особо угрожает инсульт, а последствий его может быть меньше, если повышать уровень информированности самих пожилых людей и их окружения. Исходя из собственного анализа Общественная организация ветеранов г. Гусева предлагает инновационный для восточной части Калининградской области интегрированный подход к решению трёх проблем совершенствования качества социальной и медицинской помощи:

  1. низкая доступность медико-социального сопровождения маломобильных и пожилых людей;
  2. слабое влияние общественных организаций Гусевского округа на совершенствование механизмов медико-социальной помощи;
  3. недостаточная осведомлённость населения Гусевского городского округа в определении первых признаков инсульта и оказании первой доврачебной помощи.

При реализации проекта «Услуга идёт к людям» при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов члены Общественная организация ветеранов г. Гусева с волонтёрами решат несколько задач, среди них:

  • выработают системные решения по созданию единого пространства для совместной работы учреждений соцзащиты, здравоохранения и местного сообщества;
  • преодолеют межпоколенческую и межсекторную разобщённость;
  • продолжат уникальный на территории Калининградской области проект распространения Конвертов жизни.

Реализация программы проекта осуществляется в тесном взаимодействии всех групп жителей Гусевского округа. Медики и соцработники при помощи обученной молодёжи собирают и систематизируют потребности в муниципальных и государственных услугах, одновременно проводя цикл информационно-просветительских мероприятий, обращённых к пожилым, одиноким, хронически больным, с проблемами внимания и памяти, жителям Гусевского городского округа, в том числе из села, часто удалённого от многих услуг. Опрос лиц, сбор данных и заполнение Конверта жизни проведут профессионалы, а волонтёры в составе мобильных бригад, привлекая членов семьи или соседей, составят перечень социальных и культурных потребностей.

В ходе рабочих встреч, 2-х «круглых столов», 3-х практикумов, , 8-ми мероприятий на открытых площадках Гусевского округа, «Форума здоровья» достигается стратегическая цель совершенствования качества социальной и медицинской помощи людям пожилого возраста в Гусевском городском округе путём интеграции местного гражданского и профессионального сообщества.

Устойчивость проекта обеспечивается межсекторным взаимодействием, актуальностью и новизной идей, привлечением экспертов и широким общественным обсуждением в местной газете, в соцсетях результатов и путей развития проекта.
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