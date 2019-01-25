В ноябре прошлого года Фонд президентских грантов обнародовал результаты конкурсного отбора, по итогам которого гусевская общественная организация «Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» выиграла грант на реализацию проекта «Услуга идёт к людям».
Идея проекта основана на совершенствования качества социальной и медицинской помощи людям пожилого возраста в Гусевском городском округе путём интеграции местного гражданского, профессионального сообщества и руководства округа.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня состоялось подписание договора о социальном партнерстве между местной общественной организацией ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов города Гусева Калининградской области в лице руководителя организации Владимира Дацюка и администрацией МО «Гусевский городской округа», в лице главы администрации Александра Китаева.
Кроме того партнеры данного проекта, которыми являются ГБУЗ Калининградской области «Гусевская центральная районная больница», МКУ Гусевского городского округа «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», ГБУ Калининградской области профессиональная образовательная организация «Гусевский политехнический техникум», Калининградской области профессиональная образовательная организация «Гусевский агропромышленный колледж» и АНО Редакция газеты «За доблестный труд» также заключили договор о социальном партнерстве с получателями гранта.
Рабочая группа по реализации проекта уже проводит опрос среди жителей нашего округа о потребностях в услугах, оказываемых учреждениями социального и медицинского направления. Результаты собранной информации станут основой разработки годового плана взаимодействия медико-социальных служб для оказания адресной мобильной помощи нуждающимся жителям нашего округа.
Партнеры проекта «Услуга идёт к людям» подписали ряд договоров для реализации намеченной цели
25 января 2019, 18:52
Услуга идёт к людям
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