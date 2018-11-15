В минувшую среду в актовом зале администрации Гусевского городского округа состоялось заседание рабочей группы по вопросу реализацию проекта «Услуга идёт к людям», который получил поддержку Фонда президентских грантов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
В заседании приняли участие победители конкурса-представители гусевской общественной организации «Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» и партнеры проекта — сотрудники администрации Гусевского городского округа, Многофункционального центра города и Гусевской центральной районной больницы.
Собравшиеся обсудили план работы и этапы реализации мероприятий, направленных на повышение доступности и качества медико-социальных услуг для людей пожилого возраста.
Напомним, что гусевская общественная организация «Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» выиграла Президентский грант на реализацию проекта «Услуга идёт к людям». На конкурс было представлено почти 10 000 проектов. Идея совершенствования качества социальной и медицинской помощи людям пожилого возраста в Гусевском городском округе путём интеграции местного гражданского и профессионального сообщества была признана экспертами фонда заслуживающей поддержки
В Гусеве обсудили план реализации проекта «Услуга идёт к людям»
15 ноября 2018, 11:48
Услуга идёт к людям
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