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Информационный сайт города Гусева

Гусевским компаниям грозит ограничение электроэнергии за непредоставление финансовых гарантий

20 ноября 2018, 11:45
Гусевским компаниям грозит ограничение электроэнергии за непредоставление финансовых гарантий
В конце апреля 2018 года «Янтарьэнергосбытом» были направлены письма о предоставлении банковской (муниципальной) гарантии 4 крупным организациям-неплательщикам на сумму 16,1 млн руб.:

  • ООО «Зеленоградские тепловые сети»
  • ООО «Зеленоградская вододобыча»
  • ОАО «Гусев-Кос»
  • ОАО «Гусев-Водоканал»

Инструмент финансовых гарантий необходим для обеспечения платёжный обязательств должников по отношению к сбытовой компании. Такие гарантии защищают интересы энергетиков.

Напомним, гарантия оплаты может быть заверена банком или администрацией муниципалитета, на территории которого организация осуществляет свою деятельность, и которая является учредителем данной организации.

На основании п. 258,259 гл. 13 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012, в течении 60 дней потребители были обязаны предоставить в адрес сбытовой компании финансовые гарантии. Однако на запросы сбытовой компании не откликнулась ни одна организация.

Ответственность за непредоставление финансовой гарантии предусмотрена и закреплена законодательно. Руководству указанных обществ грозит штраф до 100 тыс. рублей, а юридическим лицам — штраф до 300 тыс. рублей или дисквалификация до трех лет.

Также, всем организациям — должникам, которые не предоставили финансовые гарантии грозит введение режима ограничения электроэнергии. С 29 сентября 2017 года согласно постановлению Правительства РФ в редакции от 24.05.2017 № 624 в отношении этих потребителей появилась возможность введения полного ограничения режима энергоснабжения.

Стоит отметить, что наращивание долгов в дальнейшем может привести к увеличению тарифа на электроэнергию для всех категорий потребителей.

«Янтарьэнергосбыт» призывает администрации муниципальных образований решить вопрос задолженности организаций за потребленную электроэнергию.
Янтарьэнерго электроэнергия
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Вот сразу видна работа супер управленца Демина.
Сегодня, 12:53   ЦитироватьОтветить3
обидно
# 2обидно
да уж накомандовал............ Гусев-Кос банкротится............
Сегодня, 14:18   ЦитироватьОтветить0
бывший из мвд
# 3бывший из мвд
Гость Гость[/[b]Гость Гость,
хороший управленец...... он и раньше, будучи главным у ребят с полосатой палочкой, очень заботился о своем кармане.......почему он должен на месте директора воды и канализации работать по другому???? а кто сомневается обратите внимание на его дом.............построенный еще во времена командования ребятами с полосатой палочкой
Сегодня, 14:24   ЦитироватьОтветить0

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