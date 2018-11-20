/ / / Гусевским компаниям грозит ограничение электроэнергии за непредоставление финансовых гарантий

20 ноября 2018, 11:45

ООО «Зеленоградские тепловые сети»



ООО «Зеленоградская вододобыча»



ОАО «Гусев-Кос»



ОАО «Гусев-Водоканал»



В конце апреля 2018 года «Янтарьэнергосбытом» были направлены письма о предоставлении банковской (муниципальной) гарантии 4 крупным организациям-неплательщикам на сумму 16,1 млн руб.:Инструмент финансовых гарантий необходим для обеспечения платёжный обязательств должников по отношению к сбытовой компании. Такие гарантии защищают интересы энергетиков.Напомним, гарантия оплаты может быть заверена банком или администрацией муниципалитета, на территории которого организация осуществляет свою деятельность, и которая является учредителем данной организации.На основании п. 258,259 гл. 13 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012, в течении 60 дней потребители были обязаны предоставить в адрес сбытовой компании финансовые гарантии. Однако на запросы сбытовой компании не откликнулась ни одна организация.Ответственность за непредоставление финансовой гарантии предусмотрена и закреплена законодательно. Руководству указанных обществ грозит штраф до 100 тыс. рублей, а юридическим лицам — штраф до 300 тыс. рублей или дисквалификация до трех лет.Также, всем организациям — должникам, которые не предоставили финансовые гарантии грозит введение режима ограничения электроэнергии. С 29 сентября 2017 года согласно постановлению Правительства РФ в редакции от 24.05.2017 № 624 в отношении этих потребителей появилась возможность введения полного ограничения режима энергоснабжения.Стоит отметить, что наращивание долгов в дальнейшем может привести к увеличению тарифа на электроэнергию для всех категорий потребителей.«Янтарьэнергосбыт» призывает администрации муниципальных образований решить вопрос задолженности организаций за потребленную электроэнергию.