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Информационный сайт города Гусева

Александр Китаев и Центр поддержки предпринимательства подписали соглашение о развитии бизнеса в округе

21 ноября 2018, 16:07
На днях директор Центр поддержки предпринимательства Калининградской области Кирилл Лило подписал соглашение о взаимодействии в сфере поддержки инвестиционной деятельности и развития предпринимательства с главой администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Александром Китаевым.

Как рассказали в Центре поддержки предпринимательства, соглашение подразумевает под собой создание в муниципалитете благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Отметим, на 2019 год уже запланировано совместное участие в проведении тематических семинаров, круглых столов, совещаний, встреч, конференций и других общественных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также создание благоприятных условий для привлечения отечественных малых и средних предприятий к разработке и производству продукции и услуг.
Александр Китаев предприниматели бизнес
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Партиец
# 1Партиец
А местный центр поддержки закрыли.
Сегодня, 18:47   ЦитироватьОтветить0
Аркан
# 2Аркан
У меня такое ощущение,что мэр немного перепутал,свою должность мэра мелкого города с должностью политика,как не прочитаешь новости,он всё на конференциях,симпозиумах,и форумах,На мой взгляд ,это просто безполезные вещи ,занимался бы лучше городским хозяйством
Сегодня, 19:07   ЦитироватьОтветить1

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