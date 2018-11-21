На днях директор Центр поддержки предпринимательства Калининградской области Кирилл Лило подписал соглашение о взаимодействии в сфере поддержки инвестиционной деятельности и развития предпринимательства с главой администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Александром Китаевым.
Как рассказали в Центре поддержки предпринимательства, соглашение подразумевает под собой создание в муниципалитете благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Отметим, на 2019 год уже запланировано совместное участие в проведении тематических семинаров, круглых столов, совещаний, встреч, конференций и других общественных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также создание благоприятных условий для привлечения отечественных малых и средних предприятий к разработке и производству продукции и услуг.
Александр Китаев и Центр поддержки предпринимательства подписали соглашение о развитии бизнеса в округе
21 ноября 2018, 16:07Александр Китаев предприниматели бизнес
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