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Евгений Михайлов и председатель организации «Опора России» подписали соглашение о сотрудничестве

22 декабрь 2017, 14:14
Евгений Михайлов и председатель организации «Опора России» подписали соглашение о сотрудничестве
Вчера в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» глава администрации Евгений Михайлов и председатель общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Олег Газизов подписали соглашение о взаимодействии в сфере поддержки инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гусевский городской округ». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Опора России» является площадкой для эффективного профессионального диалога владельцев и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса и представителей федеральных органов исполнительной власти, региональной власти и муниципалитетов, контролирующих органов, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также представителей экспертного сообщества.

На совещании присутствовали представители сферы бизнеса г. Гусева, которые смогли задать интересующие их вопросы.

В рамках подписанного соглашения Евгений Михайлов и Олег Газизов обсудили открытие в Гусеве местного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», которое будет оказывать консультационную и правовую поддержку представителям малого и среднего бизнеса.
Теги: Евгений Михайлов Админстрация Гусевского района предприниматели
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