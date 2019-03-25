/ / / Инвестиционное послание главы городской администрации Александра Китаева

Представляю вам Инвестиционное послание на 2019 год. Это не отчёт о достигнутых результатах, а установка на плодотворную работу по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Гусевском городском округе.
Привлечение инвестиций в экономику округа является одной из наиболее важных задач, стоящих перед администрацией муниципального образования.
В целях повышения инвестиционной привлекательности территории и улучшения предпринимательского климата у нас утверждена Стратегия социально-экономического развития МО «Гусевский городской округ» на период до 2023 года.
Основными приоритетными направлениями развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципалитета являются:
- инновационная деятельность и информационно-технологическая отрасль;
- развитие агропромышленного комплекса;
- формирование комфортной городской среды.
Мы ведем активную работу по улучшению инвестиционной привлекательности. Сформировали нормативно-правовую базу, предусматривающую предоставление льгот и механизмов поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность и частных инвесторов:
- В частности предусмотрен льготный период размера арендной платы при заключении договора аренды в отношении имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование СМСП и негосударственным организациям;
- Приняты и работают муниципальные программы: «Развитие сельского хозяйства „Гусевского городского округа“ на 2015–2020 гг.» и «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО „Гусевский городской округ“ на 2018–2022 годы»;
- Создан и активно функционирует общественный Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе администрации муниципального образования «Гусевский городской округ», наделенный полномочиями по рассмотрению вопросов в сфере улучшения инвестиционного климата округа;
- Утверждён Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», который устанавливает порядок взаимодействия органов местного самоуправления Гусевского городского округа в рамках осуществления работ по сопровождению инвестиционных проектов.
На сайте администрации создан раздел «Инвестору», в котором представлен инвестиционный потенциал городского округа, размещены нормативные правовые акты, регулирующие данную сферу деятельности. Создан канал прямой связи инвесторов с главой администрации.
На территории муниципального образования успешно осуществляет деятельность Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ), который оказывает 228 услуг, в том числе услуги по поддержке СМСП.
Обращаясь к показателям инвестиционной активности муниципального образования за 2018 год, можно отметить следующее. Объем инвестиций в основной капитал организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) за прошлый год составил более 1,5 млрд. рублей.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами организаций по основному виду экономической деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства) в категории «Промышленное производство (промышленность)» — 4,6 млрд.руб.
Оборот розничной торговли за прошлый год составил более 991 млн. руб.
В марте 2018 года состоялось торжественное открытие Маяковской ТЭС. Электростанция была построена в рекордные сроки — за 18 месяцев. Количество вновь созданных рабочих мест — 122.
В мае 2018 года ООО «Тепличный комплекс» завершил работы по строительству первой теплицы, оснащённой современным оборудованием с автоматизированными системами управления минеральным питанием и микроклиматом. Количество вновь созданных рабочих мест — 30. В реализацию проекта инвестировано 180 млн. рублей собственных средств.
Активно развиваются в муниципалитете предприятия информационно-технологической сферы. Основным локомотивом развития является расположенный на территории округа единственный в России частный инновационный кластер «Технополис GS», развивающийся как центр информационно-технологической промышленности, обеспеченный необходимой производственной, социальной и административной инфраструктурой.
6 декабря 2018 года состоялось торжественное открытие нового Детско-юношеского центра, который разместился в здании постройки конца XIX века. На реконструкцию здания из резервного президентского фонда было выделено более 26 млн. рублей. В центре занимается около 1,5 тыс. детей, для них работают 30 кружков и секций.
Муниципальное образование «Гусевский городской округ» активно развивает международные отношения с муниципалитетами Беларуси, Польши, Литвы и Германии.
Совместно с партнерами мы активно участвуем в программах приграничного сотрудничества. В рамках международного сотрудничества были построены такие объекты, как мусоросортировочный комплекс, тротуар от Политехнического техникума до школы № 3, разработана проектно-сметная документация на обустройство сетей водоснабжения и водоотведения девяти поселков бассейна рек Красная, Писса и Анграппа.
Продолжаются работы по газификации населенных пунктов округа, в том числе в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области до 2020 года, Адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, целевой программы «Муниципальная программа газификации МО „Гусевский городской округ“ на 2016–2020 годы».
Построено 214,77 км газопроводов (включая магистральный газопровод и АГРС к Гусеву) на общую сумму свыше 1 млрд. рублей. За период с 2011 года построено 182,12 км газопроводов (без магистрального газопровода и АГРС к Гусеву) на общую сумму более 660 млн. рублей.
Уровень газификации города достиг 98%, сельских населенных пунктов — 47,8%. В рамках реализуемых проектов по газификации газ подведен до промышленных площадок округа.
В рамках реализации основных приоритетных задач инвестиционной политики муниципального образования в этом году мы планируем реализовать мероприятия по комплексному благоустройству территории города на площади не менее 2,7 га. Построить 1,4 км газопроводов высокого давления, 7,4 км газопроводов низкого давления с установкой 2 ШРП. Провести реконструкцию и капитальный ремонт более 4 км автомобильных дорог (ул. Советская, ул. Лесная, пер. Сосновый, ул. Маяковского, ул. Северная, ул. Смирнова).
Данные мероприятия включены в План создания инвестиционных объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019–2024 годы с общим объемом финансирования более 352 млн. руб. План размещен в открытом доступе в разделе «Инвестору» на официальном сайте администрации МО «Гусевский городской округ».
Для реализации инвестиционных проектов мы готовы предложить заинтересованным инвесторам инвестиционные площадки, расположенные на территории Гусевского городского округа:
- 17 площадок «Маяковский промышленный парк» общей площадью 185,9 га.
- 14 площадок общей площадью 384,88 га.
Указанные площадки сформированы и поставлены на кадастровый учет, расположены вблизи инженерных коммунальных сетей.
В целях оказания комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Гусевского городского округа, ведется работа по созданию Фонда поддержки предпринимательства.
И в заключение. Я благодарю всех предпринимателей, инвестировавшим средства в строительство новых промышленных объектов, в объекты инфраструктуры, создавшим новые рабочие места, тем самым формируя благоприятные условия для проживания и качества жизни населения Гусевского городского округа.
Могу вас заверить, что Гусевский городской округ — комфортный муниципалитет для инвестиционной деятельности. Я и моя команда окажем всю необходимую поддержку в реализации вашего инвестиционного проекта — от выделения земельного участка, до ввода объекта в эксплуатацию.
Надеюсь на продолжительное и взаимовыгодное сотрудничество!