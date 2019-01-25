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Информационный сайт города Гусева

Гусев получит 12,4 млн рублей на поддержку ЖКХ

25 января 2019, 11:53
Гусев получит 12,4 млн рублей на поддержку ЖКХ
Правительство Калининградской области опубликовало три проекта постановлений о распределении средств между муниципалитетами области на поддержку ЖКХ на общую сумму более 421 млн руб. Одно из них разработано министерством строительства и ЖКХ, и еще два — министерством по муниципальному развитию. Об этом пишет «Новый Калининград.Ru».

Два проекта постановления на сумму 271 млн руб. предполагают распределение средств среди почти всех муниципалитетов. В проекте постановления на субсидиям на теплоснабжение (в общей сложности 100 млн руб.) нет Гусева.

Проект постановления на 150 млн руб. касается только пяти муниципалитетов — Черняховска, Багратионовска, Озерска, Немана и Краснознаменска, каждый из которых должен получить по 30 млн руб.

Больше всего денег по трем проектам постановлений может получить Черняховск — более 60 млн руб. Багратионовску может достаться более 47 млн руб., а Неману — более 46 млн руб. Гусев получит 12,4 млн рублей по первому проекту.

Муниципалитетпп 1пп 2пп 3Итого
Багратионовский городской округ10,86,53047,3
Балтийский городской округ12,11729,1
Гвардейский городской округ9,76,516,2
Гурьевский городской округ21,26,527,7
Гусевский городской округ12,412,4
Зеленоградский городской округ11,82,514,3
Краснознаменский городской округ42,73036,7
Ладушкинский городской округ1,31,73
Мамоновский городской округ2,70,53,2
Неманский городской округ6,3103046,3
Нестеровский городской округ51,56,5
Озёрский городской округ4,643038,6
Пионерский городской округ3,71,45,1
Полесский городской округ61,37,3
Правдинский городской округ6,41,57,9
Светловский городской округ9,62,412
Светлогорский городской округ5,738,7
Славский городской округ6,628,6
Советский городской округ13,31124,3
Черняховский городской округ15,7153060,7
Янтарный городской округ2,135,1
Всего171100150421
ЖКХ субсидии
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00000
# 100000
на поддержку ЖКХ

Такая размазанная статья расходов, просто Клондайк для коррупционеров.
Сегодня, 12:18   ЦитироватьОтветить0
555
# 2555
Ну. все начальник ЖКХ обогатится на пол жизни вперед)
Сегодня, 12:36   ЦитироватьОтветить0
Весёлый бобр
# 3Весёлый бобр
Хорошая администрация, даже 10%не выбила))
Сегодня, 12:49   ЦитироватьОтветить0

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