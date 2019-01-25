/ / / Гусев получит 12,4 млн рублей на поддержку ЖКХ

Два проекта постановления на сумму 271 млн руб. предполагают распределение средств среди почти всех муниципалитетов. В проекте постановления на субсидиям на теплоснабжение (в общей сложности 100 млн руб.) нет Гусева.
Проект постановления на 150 млн руб. касается только пяти муниципалитетов — Черняховска, Багратионовска, Озерска, Немана и Краснознаменска, каждый из которых должен получить по 30 млн руб.
Больше всего денег по трем проектам постановлений может получить Черняховск — более 60 млн руб. Багратионовску может достаться более 47 млн руб., а Неману — более 46 млн руб. Гусев получит 12,4 млн рублей по первому проекту.
|Муниципалитет
|пп 1
|пп 2
|пп 3
|Итого
|Багратионовский городской округ
|10,8
|6,5
|30
|47,3
|Балтийский городской округ
|12,1
|17
|29,1
|Гвардейский городской округ
|9,7
|6,5
|16,2
|Гурьевский городской округ
|21,2
|6,5
|27,7
|Гусевский городской округ
|12,4
|12,4
|Зеленоградский городской округ
|11,8
|2,5
|14,3
|Краснознаменский городской округ
|4
|2,7
|30
|36,7
|Ладушкинский городской округ
|1,3
|1,7
|3
|Мамоновский городской округ
|2,7
|0,5
|3,2
|Неманский городской округ
|6,3
|10
|30
|46,3
|Нестеровский городской округ
|5
|1,5
|6,5
|Озёрский городской округ
|4,6
|4
|30
|38,6
|Пионерский городской округ
|3,7
|1,4
|5,1
|Полесский городской округ
|6
|1,3
|7,3
|Правдинский городской округ
|6,4
|1,5
|7,9
|Светловский городской округ
|9,6
|2,4
|12
|Светлогорский городской округ
|5,7
|3
|8,7
|Славский городской округ
|6,6
|2
|8,6
|Советский городской округ
|13,3
|11
|24,3
|Черняховский городской округ
|15,7
|15
|30
|60,7
|Янтарный городской округ
|2,1
|3
|5,1
|Всего
|171
|100
|150
|421