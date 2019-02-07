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Александр Китаев примет участие в сессии экономического форума, которая пройдет в Сочи 14 февраля

7 февраля 2019, 14:47
Александр Китаев примет участие в сессии экономического форума, которая пройдет в Сочи 14 февраля
14 февраля 2019 г. в рамках деловой программы Российского инвестиционного форума в Сочи пройдёт сессия ВЭБ.РФ «Экономика городского комфорта».

Повестка развития современной городской экономики является сквозной для всей системы институтов развития. В России — 1114 городов, в которых проживает 74% населения страны. Города играют ключевую роль в экономической конкуренции. В них увеличивается сектор услуг, возникают малые и средние высокотехнологичные предприятия, ориентированные на экспорт.

Российские города сталкиваются, во многом, со схожими проблемами, которые сдерживают их рост. ВЭБ сейчас работает над формированием нового портфеля по различным направлениям городской экономики, включая проекты в сфере общественного транспорта, повышения безопасности движения, ЖКХ, энергоэффективности, переработки твердых бытовых отходов, здравоохранения и медицины. Для комплексного обсуждения этой повестки ВЭБ в рамках Российского инвестиционного форума организует экспертную дискуссию по вопросам городского развития.

На сессии будут представлены 5 управленческих «кейсов», посвящённых опыту преобразования моногородов, обустройству общественных пространств, созданию высокотехнологичной промышленности, взаимодействию крупного бизнеса с городами присутствия, экономическим и социальным эффектам развития инфраструктуры. Спикеры поделятся своим опытом реализации проектов городского развития и обсудят возможность их тиражирования в других регионах.

Модерирует сессию Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Среди спикеров: Андрей Шаронов (МШУ «Сколково»), Сергей Кузнецов (глава г. Новокузнецк Кемеровской области), Рустам Минниханов (Президент Республики Татарстан), Наталия Фишман (помощник Президента Республики Татарстан), Андрей Безруков (вице-президент по стратегическому развитию GS Group), Александр Китаев (глава администрации г. Гусев Калининградской области), Дмитрий Конов (Председатель Правления ПАО СИБУР), Александр Моор (губернатор Тюменской области), Олег Белозеров (Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД»), Станислав Воскресенский (губернатор Ивановской области).

Место проведения: Сочинский медиацентр, зал «Пушкин».

Дата и время: 14 февраля 2019 г., 14:00–15:30.

Деловая программа размещена на официальном сайте форума. Организатор Российского инвестиционного форума — Фонд Росконгресс.
Александр Китаев
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