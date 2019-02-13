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Успешный опыт развития «Технополиса GS» и Гусева обсудят на Российском инвестиционном форуме

13 февраля 2019, 15:10
Успешный опыт развития «Технополиса GS» и Гусева обсудят на Российском инвестиционном форуме
14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума — 2019 в Сочи пройдет сессия «Экономика городского комфорта», организуемая ВЭБ.РФ. В рамках сессии представители бизнеса, власти и институтов развития обсудят стратегию максимально полного использования потенциала российских городов. В ходе дискуссии эксперты обозначат подходы к стратегическому и территориальному планированию, ответят на актуальные вопросы о том, как привлечь частные инвестиции в проекты, улучшающие качество городской экономики и среды, представят предложения по оптимизации взаимодействия городских сообществ, власти и инвесторов.

Опыт «Технополиса GS» и Гусева будет представлен как один из успешных кейсов развития малых городов. В обсуждении примут участие вице-президент по стратегическому развитию GS Group Константин Аксенов и глава администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Александр Китаев.

Константин Аксенов расскажет об опыте реализации крупного инвестиционного проекта GS Group — инновационного промышленного кластера «Технополис GS» — в Гусеве и влиянии, которое он оказал на инфраструктурное, социально-экономическое и социокультурное развитие города.

Также в числе спикеров Андрей Шаронов (МШУ «Сколково»), Сергей Кузнецов (глава г. Новокузнецка, Рустам Минниханов (Президент Республики Татарстан), Наталия Фишман (помощник Президента Республики Татарстан), Дмитрий Конов (председатель правления ПАО «СИБУР»), Александр Моор (губернатор Тюменской области), Олег Белозеров (генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД»), Станислав Воскресенский (губернатор Ивановской области).

В дискуссии примут участие Михаил Котюков (министр науки и высшего образования РФ), Максим Орешкин (министр экономического развития РФ), Владимир Якушев (министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства).

Модерирует сессию председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. На сайте Российского инвестиционного форума будет организована прямая трансляция.

Дата и время трансляции: 14 февраля 2019 г., 14:00–15:30.
Технополис GS
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Маркетолог
# 1Маркетолог
Много ума для такого развития не надо. Производим много приставок тюнеров под цифру и в 2016 году отменяем аналоговое телевидение, для начала в масштабах одной родной Калининградской области. Затариваем всю родную область аппаратурой под цифру и переходим к освоению других регионов РФ. С умным видом объявляем, что с весны 2019 года во всех центральных регионах РФ будет отменено аналоговое TV, и начинаем усиленно впаривать всем приставки под цифру. Вот вам и всплеск потребления, увеличение прибыли за счёт продаж, ну и якобы успешный опыт ведения бизнеса. А так в основе один административный ресурс. А теперь вопрос знатокам: "Кто является держателем большого пакета акций технополиса??? " Ответ подскажу. Ему тут один экзальтированный коммунист хотел памятник воздвигнуть.
Сегодня, 15:38   ЦитироватьОтветить3
Старик Хоттабыч
# 2Старик Хоттабыч
Хотелось бы выступление Сашка на этой сессии послушать. Мне кажется его туда гарсоном позвали.
Сегодня, 18:11   ЦитироватьОтветить0

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