/ / / Исполнение бюджета Гусевского городского округа за 1 квартал 2019 года

2 июня 2019, 14:41

Налоговых и неналоговых 95 826,91 тыс. рублей.

Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 82 693,22 тыс. рублей, из них:

— дотации 7 122,0 тыс. рублей;

— субсидии 3 869,42 тыс. рублей;

— субвенции 71 701,80 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -1 642,84 тыс. руб.



Наименование Уточненный план на 2019 год Факт за 3 месяца 2019 года % исполнения к плану Налог на доходы физических лиц 288 242 56 031,81 19,4 Акцизы на ГСМ, дизтопливо 24 915 6 564,47 26,3 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 8 574 1 501,85 17,5 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 26 800 6 595,86 24,6 Единый сельскохозяйственный налог 8 500 14,15 0,2 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 64 40,61 63,5 Налог на имущество физических лиц 9 870 581,29 5,9 Налог на имущество организаций 53 000 11 437,58 21,6 Земельный налог 19 580 4 804,49 24,5 Государственная пошлина 3 600 796,08 22,1 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли 4 800 1 322,36 27,5 Прочие доходы от использования имущества 5 047 1 519,36 30,1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 050 1 558,65 76,0 Доходы от реализации муниципального имущества 43 100 21,83 0,1 Доходы от продажи земельных участков 8 000 2 433,28 30,4 Штрафы, санкции, возмещение 3 500 543,01 15,5 Прочие неналоговые доходы 212,4 60,23 28,4 Итого: 509 854,40 95 826,91 18,8

Наименование раздела, подраздела Уточненный план на 2019 год Исполнение 1 квартал 2019 г. % исполнения Общегосударственные вопросы 159 320,48 50 142,71 31,5 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700,00 0,00 0,0 Национальная экономика 98 631,85 3 413,06 3,5 Жилищно-коммунальное хозяйство 283 183,02 20 605,76 7,3 Образование 401 199,66 87 788,40 21,9 Культура, кинематография 89 094,32 13 681,33 15,4 Социальная политика 41 681,09 6 857,14 16,5 Физическая культура и спорт 23 693,94 5 107,50 21,6 Средства массовой информации 2 128,70 495,86 23,3 Обслуживание государственного и муниципального долга 7 685,09 1 351,08 17,6 Всего: 1 107 318,15 189 442,84 17,1

Период численность Денежное содержание муниципальных служащих 1 квартал 2019 г. 129 15 771,00

Финансовое управление

МО «Гусевский городской округ»

Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 3 месяца 2019 года к годовому плану на 16,4 процента. Получено всего доходов 176 877,29 тыс. рублей, в том числе:Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 3 месяца 2019 года к плановым показателям, отражено в таблице № 1:Таблица № 1 (тыс. руб.)Расходы за 1 квартал 2019 года проведены на 17,1 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2019 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.Таблица № 2 (тыс. руб.)Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих МО «Гусевский городской округ» (тыс. руб.)