/ / / Исполнение бюджета Гусевского городского округа за 1 квартал 2019 года

- Налоговых и неналоговых 95 826,91 тыс. рублей.
- Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 82 693,22 тыс. рублей, из них:
— дотации 7 122,0 тыс. рублей;
— субсидии 3 869,42 тыс. рублей;
— субвенции 71 701,80 тыс. рублей.
- Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -1 642,84 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 3 месяца 2019 года к плановым показателям, отражено в таблице № 1:
Таблица № 1 (тыс. руб.)
|Наименование
|Уточненный план на 2019 год
|Факт за 3 месяца 2019 года
|% исполнения к плану
|Налог на доходы физических лиц
|288 242
|56 031,81
|19,4
|Акцизы на ГСМ, дизтопливо
|24 915
|6 564,47
|26,3
|Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|8 574
|1 501,85
|17,5
|Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|26 800
|6 595,86
|24,6
|Единый сельскохозяйственный налог
|8 500
|14,15
|0,2
|Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|64
|40,61
|63,5
|Налог на имущество физических лиц
|9 870
|581,29
|5,9
|Налог на имущество организаций
|53 000
|11 437,58
|21,6
|Земельный налог
|19 580
|4 804,49
|24,5
|Государственная пошлина
|3 600
|796,08
|22,1
|Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли
|4 800
|1 322,36
|27,5
|Прочие доходы от использования имущества
|5 047
|1 519,36
|30,1
|Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|2 050
|1 558,65
|76,0
|Доходы от реализации муниципального имущества
|43 100
|21,83
|0,1
|Доходы от продажи земельных участков
|8 000
|2 433,28
|30,4
|Штрафы, санкции, возмещение
|3 500
|543,01
|15,5
|Прочие неналоговые доходы
|212,4
|60,23
|28,4
|Итого:
|509 854,40
|95 826,91
|18,8
Расходы за 1 квартал 2019 года проведены на 17,1 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2019 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2 (тыс. руб.)
|Наименование раздела, подраздела
|Уточненный план на 2019 год
|Исполнение 1 квартал 2019 г.
|% исполнения
|Общегосударственные вопросы
|159 320,48
|50 142,71
|31,5
|Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|700,00
|0,00
|0,0
|Национальная экономика
|98 631,85
|3 413,06
|3,5
|Жилищно-коммунальное хозяйство
|283 183,02
|20 605,76
|7,3
|Образование
|401 199,66
|87 788,40
|21,9
|Культура, кинематография
|89 094,32
|13 681,33
|15,4
|Социальная политика
|41 681,09
|6 857,14
|16,5
|Физическая культура и спорт
|23 693,94
|5 107,50
|21,6
|Средства массовой информации
|2 128,70
|495,86
|23,3
|Обслуживание государственного и муниципального долга
|7 685,09
|1 351,08
|17,6
|Всего:
|1 107 318,15
|189 442,84
|17,1
Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих МО «Гусевский городской округ» (тыс. руб.)
|Период
|численность
|Денежное содержание муниципальных служащих
|1 квартал 2019 г.
|129
|15 771,00
Финансовое управление
МО «Гусевский городской округ»
МО «Гусевский городской округ»