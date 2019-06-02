/ / / Исполнение бюджета Гусевского городского округа за 1 квартал 2019 года
Информационный сайт города Гусева

Исполнение бюджета Гусевского городского округа за 1 квартал 2019 года

2 июня 2019, 14:41
Исполнение бюджета Гусевского городского округа за 1 квартал 2019 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 3 месяца 2019 года к годовому плану на 16,4 процента. Получено всего доходов 176 877,29 тыс. рублей, в том числе:

  1. Налоговых и неналоговых 95 826,91 тыс. рублей.
  2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 82 693,22 тыс. рублей, из них:
    — дотации 7 122,0 тыс. рублей;
    — субсидии 3 869,42 тыс. рублей;
    — субвенции 71 701,80 тыс. рублей.
  3. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -1 642,84 тыс. руб.

Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 3 месяца 2019 года к плановым показателям, отражено в таблице № 1:

Таблица № 1 (тыс. руб.)
НаименованиеУточненный план на 2019 годФакт за 3 месяца 2019 года% исполнения к плану
Налог на доходы физических лиц288 24256 031,8119,4
Акцизы на ГСМ, дизтопливо24 9156 564,4726,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения8 5741 501,8517,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности26 8006 595,8624,6
Единый сельскохозяйственный налог8 50014,150,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения6440,6163,5
Налог на имущество физических лиц9 870581,295,9
Налог на имущество организаций53 00011 437,5821,6
Земельный налог19 5804 804,4924,5
Государственная пошлина3 600796,0822,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли4 8001 322,3627,5
Прочие доходы от использования имущества5 0471 519,36 30,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду2 0501 558,6576,0
Доходы от реализации муниципального имущества43 10021,830,1
Доходы от продажи земельных участков8 0002 433,2830,4
Штрафы, санкции, возмещение3 500543,0115,5
Прочие неналоговые доходы212,460,2328,4
Итого:509 854,4095 826,9118,8

Расходы за 1 квартал 2019 года проведены на 17,1 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2019 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.

Таблица № 2 (тыс. руб.)
Наименование раздела, подразделаУточненный план на 2019 годИсполнение 1 квартал 2019 г.% исполнения
Общегосударственные вопросы159 320,4850 142,7131,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700,000,000,0
Национальная экономика98 631,853 413,063,5
Жилищно-коммунальное хозяйство283 183,0220 605,767,3
Образование401 199,6687 788,4021,9
Культура, кинематография89 094,3213 681,3315,4
Социальная политика41 681,096 857,1416,5
Физическая культура и спорт23 693,945 107,5021,6
Средства массовой информации2 128,70495,8623,3
Обслуживание государственного и муниципального долга7 685,091 351,0817,6
Всего:1 107 318,15189 442,8417,1

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих МО «Гусевский городской округ» (тыс. руб.)
ПериодчисленностьДенежное содержание муниципальных служащих
1 квартал 2019 г.12915 771,00

Финансовое управление
МО «Гусевский городской округ»
бюджет
165 просмотров   |   1 комментарий
0 голосов
Другие новости по теме
Муниципалитеты области теряют налоговые доходы
Муниципалитеты области теряют налоговые доходы
Городская администрация информирует о начале компании по приему деклараций о доходах
Городская администрация информирует о начале компании по приему деклараций о доходах
В правительстве области рассмотрели объемы доходов муниципалитетов
В правительстве области рассмотрели объемы доходов муниципалитетов
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Г
# 1Гражданин

Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 3 месяца 2019 года к годовому плану на 16,4 процента.
Отвратительное работа! Исполнение должно быть как минимум 20-22 процента.
Видимо при составлении бюджета цифры дутые были.
Сегодня, 16:43   ЦитироватьОтветить
10

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров