Муниципалитеты области теряют налоговые доходы
18 август 2017, 19:43
По итогам первого полугодия 2017 года налоговые доходы калининградских муниципалитетов сократились на 5 % (без учета столицы региона) и на 2 % с учетом Калининграда. Об этом пишет сайт Rugrad.eu, ссылаясь на данные отчета областного минфина об итогах исполнения местных бюджетов за первое полугодие.Теги: налоги
Самые серьезные проблемы со сбором налогов у Янтарного, о чем, не стесняясь, говорил медиа-активный глава администрации города Алексей Заливатский. Его муниципалитет потерял две трети налоговых поступлений в этом году. За полгода он собрал всего 14 млн руб. налогов при годовом плане в 58 млн руб. Проблемы Заливатского лежат не в плоскости «зарплатного» НДФЛ (он стабилен и поступает на уровне прошлого года, но это означает, что фактически он сократился на размер инфляции — 3,4 % с июня 2016 по июнь 2017 года). Муниципалитет за год потерял почти четверть поступлений по «упрощенке», что выглядит странно на фоне туристического интереса к территории.
Однако главная беда Янтарного связана с земельным налогом. По итогам полугодия приморский городок собрал отрицательный земельный налог. При годовом плане в 16,5 млн руб. город вернул почти 6 млн руб.
Заметные проблемы с динамикой поступления налогов и у другого крупного калининградского муниципалитета — родины экс-губернатора Николая Цуканова. Суммарные налоговые доходы территории просели на 16 % к первому полугодию прошлого года, а поступления по «упрощенке» рухнули на четверть. При этом нельзя сказать, что сокращение поступлений от малого бизнеса — это общее место для муниципалитетов. В среднем по области поступления в муниципалитеты по «упрощенке» равны прошлогодним (без Калининграда снижение на 2 %). Есть муниципалитеты, где происходит бурный рост поступлений по данному налоговому источнику, например Зеленоградск, где налоги «упрощенке» выросли на 37 %.
Конкурент Гусева в борьбе за статус столицы востока области — Черняховск — также теряет налоги (снижение поступления — 21 % к прошлому году). Однако его природа, по данным минфина, не вполне ясна. Разве что фиксируется не очень большое снижение поступлений по «упрощенке».
Заметное падение налоговых доходов фиксируется в Славске, Полесске, Ладушкине, Мамоново и Немане. Однако с учетом «помощи» из областного бюджета не везде суммарные доходы муниципальных бюджетов падают. Так, при почти двукратном снижении налоговых доходов суммарные доходы Мамоново растут на 25 %.
В областном правительстве снижение налоговых поступлений объясняют просто: часть налоговых доходов была изъята в связи с необходимостью финансировать полномочия по содержанию детских садов, переданные на региональный уровень.
Впрочем, есть в статистике минфина и данные, которые сложно многозначно интерпретировать. Это доля капитальных расходов муниципалитетов общей структуре расходов. Иначе говоря, это процент, который муниципалитеты готовы потратить на строительные работы на местах. В Калининградской области 8 муниципалитетов, у которых капитальные расходы составляют 0 %, близки к нему и 12 муниципалитетов, у которых капитальные расходы составляют менее 5 % расходов.
Нулевые строительные капитальные расходы на этот год заложены в Светлогорске, Янтарном, Мамоново, Славске, Ладушкине и Краснознаменске. То есть почти все деньги этих муниципалитетов идут на поддержание жизнедеятельности.
Закрываются для областных муниципалитетов и возможности финансирования развития за счет кредитов. Объем задолженности по бюджетным кредитам без Калининграда за минувшие полтора года снизился почти с 1 млрд руб. до 419 млн руб., а коммерческие заимствования не изменились и суммарно колеблются на уровне около 3,5 млрд руб.
Самым закредитованным муниципалитетом (без учета Калининграда) остается Гвардейск, который набрал займов в размере 41 % от собственных доходов. Средний уровень по области составляет 15 %.
Самые серьезные проблемы со сбором налогов у Янтарного, о чем, не стесняясь, говорил медиа-активный глава администрации города Алексей Заливатский. Его муниципалитет потерял две трети налоговых поступлений в этом году. За полгода он собрал всего 14 млн руб. налогов при годовом плане в 58 млн руб. Проблемы Заливатского лежат не в плоскости «зарплатного» НДФЛ (он стабилен и поступает на уровне прошлого года, но это означает, что фактически он сократился на размер инфляции — 3,4 % с июня 2016 по июнь 2017 года). Муниципалитет за год потерял почти четверть поступлений по «упрощенке», что выглядит странно на фоне туристического интереса к территории.
Однако главная беда Янтарного связана с земельным налогом. По итогам полугодия приморский городок собрал отрицательный земельный налог. При годовом плане в 16,5 млн руб. город вернул почти 6 млн руб.
Заметные проблемы с динамикой поступления налогов и у другого крупного калининградского муниципалитета — родины экс-губернатора Николая Цуканова. Суммарные налоговые доходы территории просели на 16 % к первому полугодию прошлого года, а поступления по «упрощенке» рухнули на четверть. При этом нельзя сказать, что сокращение поступлений от малого бизнеса — это общее место для муниципалитетов. В среднем по области поступления в муниципалитеты по «упрощенке» равны прошлогодним (без Калининграда снижение на 2 %). Есть муниципалитеты, где происходит бурный рост поступлений по данному налоговому источнику, например Зеленоградск, где налоги «упрощенке» выросли на 37 %.
Конкурент Гусева в борьбе за статус столицы востока области — Черняховск — также теряет налоги (снижение поступления — 21 % к прошлому году). Однако его природа, по данным минфина, не вполне ясна. Разве что фиксируется не очень большое снижение поступлений по «упрощенке».
Заметное падение налоговых доходов фиксируется в Славске, Полесске, Ладушкине, Мамоново и Немане. Однако с учетом «помощи» из областного бюджета не везде суммарные доходы муниципальных бюджетов падают. Так, при почти двукратном снижении налоговых доходов суммарные доходы Мамоново растут на 25 %.
В областном правительстве снижение налоговых поступлений объясняют просто: часть налоговых доходов была изъята в связи с необходимостью финансировать полномочия по содержанию детских садов, переданные на региональный уровень.
Впрочем, есть в статистике минфина и данные, которые сложно многозначно интерпретировать. Это доля капитальных расходов муниципалитетов общей структуре расходов. Иначе говоря, это процент, который муниципалитеты готовы потратить на строительные работы на местах. В Калининградской области 8 муниципалитетов, у которых капитальные расходы составляют 0 %, близки к нему и 12 муниципалитетов, у которых капитальные расходы составляют менее 5 % расходов.
Нулевые строительные капитальные расходы на этот год заложены в Светлогорске, Янтарном, Мамоново, Славске, Ладушкине и Краснознаменске. То есть почти все деньги этих муниципалитетов идут на поддержание жизнедеятельности.
Закрываются для областных муниципалитетов и возможности финансирования развития за счет кредитов. Объем задолженности по бюджетным кредитам без Калининграда за минувшие полтора года снизился почти с 1 млрд руб. до 419 млн руб., а коммерческие заимствования не изменились и суммарно колеблются на уровне около 3,5 млрд руб.
Самым закредитованным муниципалитетом (без учета Калининграда) остается Гвардейск, который набрал займов в размере 41 % от собственных доходов. Средний уровень по области составляет 15 %.
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