Калининградские мясопереработчики считают, что вспышка африканской чумы свиней на одной из крупнейших свиноферм области ООО «Прибалтийская мясная компания три» серьезно повлияет на внутренний рынок. Об этом предприниматели рассказали РБК Калининград.
Председатель СПК «Коляда» Павел Цымбалий считает, что цены удастся сохранить на существующем уровне при условии поставок сырья из других регионов России. Однако он отметил, что сразу после вспышки АЧС на ООО «Прибалтийская мясная компания три» стоимость свинины в оптовых закупках выросла со 145 рублей до 168 рублей за килограмм.
Генеральный директор ЗАО «Компания «ОВА» Андрей Романов также отметил, что предприятие поставляло большую часть своей продукции калининградским производителям. «Конечно же сейчас предложение сократится и нужно будет искать замещение с действующих калининградских предприятий, либо завозить из России», — пояснил Романов.
При этом, по его мнению, цены на сырье значительно не изменятся. «Учитывая, что сейчас платежеспособный спрос не очень высокий, то я не думаю, что сейчас произойдет какое-то колоссальное увеличение цены. Хотя какое-то изменение на несколько процентов скорее всего будет», — подчеркнул предприниматель.
Накануне, 23 августа 2019 года, АЧС обнаружили на ООО «Прибалтийская мясная компания три». Карантин на предприятии продлится месяц. Компания оценила свои убытки в 1 млрд рублей.
В Калининградской области подорожала свинина после вспышки АЧС под Гусевом
27 августа 2019, 20:21