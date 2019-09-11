/ / / «Пранкор» производит для областных муниципалитетов светодиодные светильники уличного освещения

«Наша продукция используется для освещения городов Калининградской области с 2017 года. Всего с момента запуска проекта мы поставили более 120 000 светильников, более 5000 из них уже освещают дороги и улицы 14 муниципалитетов Калининградской области. Мы рады, что смогли предложить достойную альтернативу зарубежным аналогам, планируем продолжить сотрудничество в рамках программы энергоэффективности и до конца этого года увеличить объем поставок вдвое», — прокомментировал генеральный директор «Пранкора» Сергей Захаров.

В Зеленоградском и Нестеровском районах будет установлено более 3000 современных светодиодных светильников взамен морально и технически устаревших газоразрядных ламп. Поставщиком оборудования станет местный производитель «Пранкор» (в составе инновационного кластера «Технополис GS», г. Гусев Калининградской обл.). Всего до конца года предприятие поставит для установки в регионе порядка 10 000 светильников для уличного освещения.У светодиодных светильников отсутствует время разгорания при включении, а также имеется возможность регулировки светового потока в зависимости от общей освещенности, в том числе программными методами. В перспективе их легко можно будет интегрировать с системами «умного города». Низкий уровень пульсации и эффективное распределение светового потока, за счёт эффективного подбора вторичной оптики, обеспечивают равномерное освещение улицы для комфорта и безопасности как водителя, так и пешехода. При производстве продукции «Пранкор» применяет LED-драйверы — современные электронные блоки питания с высоким уровнем защиты, которые обеспечивают стабильную работу светильника и долгий срок службы диодов. Такое освещение уже установлено в Гусеве, Озерске, Немане, Зеленоградске и других городах Калининградской области.Срок службы светодиодных светильников, производимых «Пранкором», в пять раз больше по сравнению с газоразрядными лампами. Модернизация уличного освещения Калининградской области проводится в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» и позволит снизить расход электроэнергии не менее, чем на 40%, а также сократить затраты на обслуживание примерно в 5 раз.Сегодня «Пранкор» является лидером в производстве светодиодных светильников в Калининградской области. Производственные мощности завода позволяют ежеквартально выпускать порядка 10 000 единиц светодиодной продукции. Все светильники соответствуют техническим регламентам и нормам таможенного союза.