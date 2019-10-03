Газпром планирует построить в Гусеве газозаправочную станцию 3 октября 2019, 19:50

Сегодня в рамках IX Петербургского международного газового форума заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов подписал с руководством ряда субъектов РФ и компаний документы по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива.



Дорожная карта до 2024 года по развитию газомоторного рынка в Калининградской области подписана с заместителем председателя правительства Калининградской области Александром Рольбиновым.



Документ предусматривает создание в регионе сети газозаправочных объектов «Газпрома» из 13 объектов (пять в настоящее время). В частности, вместо площадок для размещения передвижных автогазозаправщиков в городах Калининград, Советск и Черняховск предполагается построить современные АГНКС. Три дополнительных станции запланированы в г. Калининграде. В планах компании также сооружение АГНКС в городах Гусев, Светлый, Пионерский и п. Новоселово. Правительство области будет содействовать приросту парка автотранспорта, использующего в качестве моторного топлива природный газ. Речь идет, в том числе, о промышленных, транспортных и таксомоторных предприятиях.