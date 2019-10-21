МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом посёлки на востоке Калининградской области

«Важно, чтобы жители Калининградской области, даже из удаленных поселков, имели доступ ко всем современным интернет-сервисам, включая дистанционное обучение, получение госуслуг онлайн, телемедицину. Задача МТС — предоставить максимум возможностей для всех жителей региона, поэтому мы продолжаем активное развитие сетей, уделяя особое внимание небольшим населенным пунктам региона, которые особенно нуждаются в качественной связи. Для этого мы постоянно запускаем новые базовые станции в регионе и „прокачиваем“ действующую инфраструктуру», — отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

Развитие сетей МТС в Калининградской области

Калининград, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, завершила проект по улучшению качества связи в пяти районах на востоке Калининградской области.Высокоскоростной мобильный интернет теперь доступен жителям поселков Тимирязево (Славский раайон), Ягодное, Февральское, Головкино (Полесский район), Куйбышевское (Гвардейский район), Поддубы (Гусевский район), Новоколхозное и Ульяново (Неманский район). Возможности LTE позволяют абонентам МТС комфортно смотреть видео, общаться в социальных сетях, выполнять десятки повседневных задач и пользоваться другими популярными онлайн-сервисами.МТС запустила сеть LTE в Калининградской области в 2014 году. Сейчас услуга передачи данных в сетях «четвертого поколения» МТС доступна более чем для 75 процентов жителей региона.