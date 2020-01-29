На улицах Балтийской и Маяковского тариф на отопление и горячую воду повысят 1 июля 29 января 2020, 17:28

На 2020 год Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области установлен тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Гранит плюс», значительно превышающий тариф по которому граждане, проживающие в многоквартирных домах по ул. Балтийская и ул. Маяковского города Гусева, оплачивают услуги теплоснабжения.



Чтобы не допустить значительного роста оплаты населением услуг теплоснабжения, администрация МО «Гусевский городской округ» ходатайствовала перед Правительством Калининградской области о выделении финансовых средств на предоставление субсидии ООО «Гранит плюс», достаточной для удержания роста тарифа для населения в минимально возможном размере.



29 января текущего года окружным Советом депутатов МО «Гусевский городской округ» с целью нормативно-правового обеспечения предоставления такой субсидии принято решение об установлении уровня оплаты населением услуг, оказываемых ООО «Гранит плюс».



В результате принимаемых администрацией МО «Гусевский городской округ» мер и при содействии Правительства Калининградской области тарифы для населения в многоквартирных домах по ул. Балтийская и ул. Маяковского в городе Гусеве изменятся не с 1 января, а с 1 июля 2020 года и увеличатся только на 2,43% за отопление и менее 4% за горячее водоснабжение.