Цветочки от солнышка Цветочки от солнышка
Главная / Новости / Экономика / Хуже всего налог на имущество организаций собирают в Мамоново, Правдинске и Гусеве
Информационный сайт города Гусева

Хуже всего налог на имущество организаций собирают в Мамоново, Правдинске и Гусеве

24 февраля 2020, 13:27
Хуже всего налог на имущество организаций собирают в Мамоново, Правдинске и Гусеве
В Калининградской области оказался недовыполнен план по сбору налога на имущество организаций. Соответствующую статистику опубликовал региональный Минфин, рассказывает Rugrad.eu.

В отчете об исполнении местных бюджетов указано, что по итогам 2019 года было собрано 1,12 млрд руб. налога на имущество организаций, что составляет 95% от прогнозного плана.

Самая низкая собираемость этого вида налогов — в Мамоново (55% от плана), Правдинске (66%) и Гусеве (72%). Самая высокая динамика к уровню прошлого года — в Краснознаменске. В 2019 году в местный бюджет поступило 8,3 млн руб. от организаций, заплативших налог на имущество, это в 2,6 раза больше, чем в 2018 году. В 14 муниципалитетах динамика отрицательная, в трех — нулевая, положительная — в шести, причем в Гурьевске собрали 146% к уровню прошлого года — 317,7 млн руб.
налоги
59 просмотров1 комментарий
0 голосов
Другие новости по теме
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 годуИтоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 годуГородская администрация напоминает о необходимости уплаты налогов до 1 декабряГородская администрация напоминает о необходимости уплаты налогов до 1 декабряМуниципалитеты области теряют налоговые доходыМуниципалитеты области теряют налоговые доходыОсобенности уплаты налогов для физических лицОсобенности уплаты налогов для физических лиц
Я
# 1Я_уплатил
Это потому, что страшно семейство полномочного представителя президента потрясти!
Сегодня, 15:12   ЦитироватьОтветить
00
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико