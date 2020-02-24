В Калининградской области оказался недовыполнен план по сбору налога на имущество организаций. Соответствующую статистику опубликовал региональный Минфин, рассказывает Rugrad.eu.
В отчете об исполнении местных бюджетов указано, что по итогам 2019 года было собрано 1,12 млрд руб. налога на имущество организаций, что составляет 95% от прогнозного плана.
Самая низкая собираемость этого вида налогов — в Мамоново (55% от плана), Правдинске (66%) и Гусеве (72%). Самая высокая динамика к уровню прошлого года — в Краснознаменске. В 2019 году в местный бюджет поступило 8,3 млн руб. от организаций, заплативших налог на имущество, это в 2,6 раза больше, чем в 2018 году. В 14 муниципалитетах динамика отрицательная, в трех — нулевая, положительная — в шести, причем в Гурьевске собрали 146% к уровню прошлого года — 317,7 млн руб.
Хуже всего налог на имущество организаций собирают в Мамоново, Правдинске и Гусеве
24 февраля 2020, 13:27