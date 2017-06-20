12 муниципалитетов не исполнили показатель по зарплате педагогов
20 июнь 2017, 11:31
12 муниципальных образований Калининградской области по итогам 5 месяцев 2017 года не исполнили показатель по соотношению зарплаты педагогов дошкольного образования и работников сферы общего образования. Об этом агентству «Русский Запад» сообщила врио министра образования Калининградской области Светлана Трусенева на оперативном совещании в региональном правительстве 20 июня 2017 года.Теги: зарплата учитель
В целом по региону данный показатель за пять месяцев текущего года составил 99,8%.
«В связи с неисполнением ряда муниципалитетов этого показателя, предлагаю Ассоциации муниципальных образования собраться в конце июня и обговорить все конкретные показатели, зафиксировать их, чтобы в ходе исполнения уже полугодового отчета таких небольших невыполнений не было. В целом показатель по области исполнен», - сказала Светлана Трусенева.
«Попрошу глав обратить внимание на эту работу. С учетом того, что у нас июнь – граница полугодия, другой возможности выровнять показатели не будет», - добавил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
В целом по региону данный показатель за пять месяцев текущего года составил 99,8%.
«В связи с неисполнением ряда муниципалитетов этого показателя, предлагаю Ассоциации муниципальных образования собраться в конце июня и обговорить все конкретные показатели, зафиксировать их, чтобы в ходе исполнения уже полугодового отчета таких небольших невыполнений не было. В целом показатель по области исполнен», - сказала Светлана Трусенева.
«Попрошу глав обратить внимание на эту работу. С учетом того, что у нас июнь – граница полугодия, другой возможности выровнять показатели не будет», - добавил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
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