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12 муниципалитетов не исполнили показатель по зарплате педагогов

20 июнь 2017, 11:31
12 муниципалитетов не исполнили показатель по зарплате педагогов
12 муниципальных образований Калининградской области по итогам 5 месяцев 2017 года не исполнили показатель по соотношению зарплаты педагогов дошкольного образования и работников сферы общего образования. Об этом агентству «Русский Запад» сообщила врио министра образования Калининградской области Светлана Трусенева на оперативном совещании в региональном правительстве 20 июня 2017 года.

В целом по региону данный показатель за пять месяцев текущего года составил 99,8%.

«В связи с неисполнением ряда муниципалитетов этого показателя, предлагаю Ассоциации муниципальных образования собраться в конце июня и обговорить все конкретные показатели, зафиксировать их, чтобы в ходе исполнения уже полугодового отчета таких небольших невыполнений не было. В целом показатель по области исполнен», - сказала Светлана Трусенева.

12 муниципалитетов не исполнили показатель по зарплате педагогов

«Попрошу глав обратить внимание на эту работу. С учетом того, что у нас июнь – граница полугодия, другой возможности выровнять показатели не будет», - добавил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
Теги: зарплата учитель
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Житель
# 1Житель
А показатель по зарплате какой ? Опять средний ? У кого то 60 тыс. , а у кого то 16 . Неужели так сложно выявить минимальные зарплаты и потом делать выводы ?
Сегодня, 13:51   ЦитироватьОтветить1
mamochka
# 2mamochka
Гусев на втором месте с конца...
Сегодня, 15:39   ЦитироватьОтветить0
333
# 3333
Цитата: Житель
А показатель по зарплате какой ? Опять средний ? У кого то 60 тыс. , а у кого то 16 . Неужели так сложно выявить минимальные зарплаты и потом делать выводы ?

За культуру когда уже возьметесь?? Средняя зарплата по учреждениям как в том анекдоте.:одни едят капусту, другие мясо.. в среднем голубцы. Это смешно и грустно. Начальник управления культуры себе премии выписывает за каждое мероприятие ежемесячно, а работники сферы культуры пашут за три копейки, без выходных. На все ответ-денег нет.
Сегодня, 20:40   ЦитироватьОтветить0

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