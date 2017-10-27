Гусевский округ должен выполнить план по налоговым сборам чтоб получить дополнительное финансирование

27 октябрь 2017, 19:49

Приказом Министерства финансов Калининградской области от 31 января 2017 года №45 утверждена методика оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в части снижения задолженности по налогам и сборам.



Методика предполагает дополнительное стимулирование муниципалитетов путем предоставления финансовой помощи в виде дотаций в местный бюджет, при условии снижения задолженности по транспортному налогу не менее, чем на 30 % по итогам каждого квартала. Размер дотации рассчитывается в пропорциональной зависимости от процента снижения задолженности.



Таким образом, выполнив установленные условия, доходная часть бюджета Гусевского округа получит существенное дополнительное финансирование.



По информации налоговой инспекции на 1 октября 2017 года в списке должников: по транспортному налогу по Гусевскому городскому округу значится 1672 должников (это только с суммой задолженности более 1000 руб.). Общая сумма задолженности составляет 17,7 млн. руб.. По земельному налогу по Гусевскому городскому округу значится 519 должников (это только с суммой задолженности более 1000 руб.). Общая сумма задолженности составляет 1,8 млн. руб.. По налогу на имущество физических лиц по Гусевскому городскому округу значится 336 должников (это только с суммой задолженности более 1000 руб.). Общая сумма задолженности составляет 4,2 млн. руб..



Администрация МО «Гусевский городской округ» обращается с призывом к жителям округа, а также к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проявить сознательность и погасить имеющуюся задолженность по налогам.



Для получения информации о наличии задолженности, ее размере, и квитанции на оплату налога следует обращаться в территориальный отдел налоговой инспекции по адресу г. Гусев, пр. Ленина, 29, кабинет № 10 (пн - пт: 10.00-13.00; 14.00-16.00 час.), тел. 8(401-43) 3-03-85.



За консультацией по вопросам погашения задолженности также можно обращаться в администрацию МО «Гусевский городской округ», каб. №212, тел. 8(401-43) 3-60-65.

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