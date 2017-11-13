В Гусеве молодые художники представили проект «Мой рок-н-ролл»
13 ноябрь 2017, 13:41
Картины начинающих авторов, посвящены знаменитым рок-музыкантам. Работы в смешанной технике выставлены в Гусевском краеведческом музее. Что объединяет рок-перу «Юнона и Авось» и советский фильм о приключениях Буратино, расскажет корреспондент «ГТРК «Калининград» Виталий Хвалей.Теги: музей выставка
Дебютная выставка Алёны Латышевой и Дарьи Хвалей открывает новый формат общения «Отцов и детей». Творческая группа с таким названием обращает внимание на своеобразные маркеры ушедшего и настоящего времени. Бобинный магнитофон, пластинки «Битлз». Звучат кавер-версии известных композиций в исполнении модной группы «РифЛексия».
Наталья Ситникова, директор Гусевского краеведческого музея:
— Ваша команда, которая называется «Отцы и дети» она такой хороший прорыв сделала.
В основе проекта творческий эксперимент – молодые слушают музыку, от которой сходили с ума их дедушки и родители.
Алёна Латышева, автор работ серии «Мой рок-н-ролл»:
— В общем, это целое скопление чего-то большого, невозможно описать словами, поэтому я это старалась высказать в картинах.
Мелодии не рабы времени, но портреты поколений без них не пишут. Композитор Алексей Рыбников подарил стране знаковые произведения.
Дарья Хвалей, автор работ серии «Мой рок-н-ролл»:
— Что интересно автор музыки к «Буратино» написал известную рок-перу «Юнона и Авось». Мы играли именно на связи рока и такого известного детского фильма «Буратино».
Ларина Кудряшова, председатель правления общественного творческого объединения русский космизм. Симферополь:
— Мне очень нравится, что девочки не повторяются, что все работы абсолютно разные и нет никакого штампа. И я мечтаю, что они продолжат свою работу.
Проект «Мой рок-н-ролл» является открытой площадкой, на которой выставляются работы в разных стилях и направлениях. Галерея картин о рок-музыкантах появится и в Интернете.
Дебютная выставка Алёны Латышевой и Дарьи Хвалей открывает новый формат общения «Отцов и детей». Творческая группа с таким названием обращает внимание на своеобразные маркеры ушедшего и настоящего времени. Бобинный магнитофон, пластинки «Битлз». Звучат кавер-версии известных композиций в исполнении модной группы «РифЛексия».
Наталья Ситникова, директор Гусевского краеведческого музея:
— Ваша команда, которая называется «Отцы и дети» она такой хороший прорыв сделала.
В основе проекта творческий эксперимент – молодые слушают музыку, от которой сходили с ума их дедушки и родители.
Алёна Латышева, автор работ серии «Мой рок-н-ролл»:
— В общем, это целое скопление чего-то большого, невозможно описать словами, поэтому я это старалась высказать в картинах.
Мелодии не рабы времени, но портреты поколений без них не пишут. Композитор Алексей Рыбников подарил стране знаковые произведения.
Дарья Хвалей, автор работ серии «Мой рок-н-ролл»:
— Что интересно автор музыки к «Буратино» написал известную рок-перу «Юнона и Авось». Мы играли именно на связи рока и такого известного детского фильма «Буратино».
Ларина Кудряшова, председатель правления общественного творческого объединения русский космизм. Симферополь:
— Мне очень нравится, что девочки не повторяются, что все работы абсолютно разные и нет никакого штампа. И я мечтаю, что они продолжат свою работу.
Проект «Мой рок-н-ролл» является открытой площадкой, на которой выставляются работы в разных стилях и направлениях. Галерея картин о рок-музыкантах появится и в Интернете.
Виталий Хвалей
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