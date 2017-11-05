5 ноябрь 2017, 18:26

Музей города Гусева

В субботу, 4 ноября, Гусевский музей принял участие во Всероссийской акции «Ночь искусств – 2017». В этом году мероприятие проходило под девизом «Искусство объединяет». На площадке Гусевского музея в этот вечер объединились главные виды искусств – живопись, музыка и поэзия.В Большом выставочном зале музея был торжественно открыт культурно-образовательный проект «Краски мироздания». Совместно с Общественным творческим объединением «Русский космизм» музей представил своему зрителю выставку российских художников – космистов. Калининградский симфонический оркестр под управлением Аркадия Фельдмана исполнил великолепные произведения Лядова, Скрябина, Рахманинова и Калинникова. Прозвучали проникновенные стихи Серебряного века в исполнении Любови Макаровой. А чтобы ближе познакомиться с таким направлением в живописи как «космизм» для участников акции провели экскурсии по новой выставке.В рамках «Ночи искусств – 2017» также выступил инструментальный ансамбль «Акцент» под управлением Станислава Матковского и представил зрителю свою программу «Настройся на джаз!». В новом выставочном пространстве музея на цокольном этаже открылась выставка «Мой рок-н-ролл» творческой группы «Отцы и дети». Авторы работают в интересной технике левкас.Педагог гусевской ДШИ Маргарита Батясова провела матер-класс. Самых творческих и юных участников акции она познакомила с техникой печати на ткани. Каждый смог унести с собой на память о мероприятии выполненные своими руками сувениры.В завершение «Ночи искусств - 2017» в Гусевском музее выступила местная рок-группа «Рифлексия» с собственной программой «Акустика».