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Гусевский музей принял участие во Всероссийской акции «Ночь искусств – 2017»

5 ноябрь 2017, 18:26
Гусевский музей принял участие во Всероссийской акции «Ночь искусств – 2017»
В субботу, 4 ноября, Гусевский музей принял участие во Всероссийской акции «Ночь искусств – 2017». В этом году мероприятие проходило под девизом «Искусство объединяет». На площадке Гусевского музея в этот вечер объединились главные виды искусств – живопись, музыка и поэзия.

В Большом выставочном зале музея был торжественно открыт культурно-образовательный проект «Краски мироздания». Совместно с Общественным творческим объединением «Русский космизм» музей представил своему зрителю выставку российских художников – космистов. Калининградский симфонический оркестр под управлением Аркадия Фельдмана исполнил великолепные произведения Лядова, Скрябина, Рахманинова и Калинникова. Прозвучали проникновенные стихи Серебряного века в исполнении Любови Макаровой. А чтобы ближе познакомиться с таким направлением в живописи как «космизм» для участников акции провели экскурсии по новой выставке.

В рамках «Ночи искусств – 2017» также выступил инструментальный ансамбль «Акцент» под управлением Станислава Матковского и представил зрителю свою программу «Настройся на джаз!». В новом выставочном пространстве музея на цокольном этаже открылась выставка «Мой рок-н-ролл» творческой группы «Отцы и дети». Авторы работают в интересной технике левкас.

Педагог гусевской ДШИ Маргарита Батясова провела матер-класс. Самых творческих и юных участников акции она познакомила с техникой печати на ткани. Каждый смог унести с собой на память о мероприятии выполненные своими руками сувениры.

В завершение «Ночи искусств - 2017» в Гусевском музее выступила местная рок-группа «Рифлексия» с собственной программой «Акустика».

Музей города Гусева
Теги: музей Ночь искусств
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Герштейн-Заде
# 1Герштейн-Заде
А что,ботфорты опять в моде??
Вчера, 18:37   ЦитироватьОтветить0
Андрей
# 2Андрей
Да, в прошлом году зрителей было значительно больше.
Вчера, 19:31   ЦитироватьОтветить0

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