В Гусеве прошёл дополнительный отборочный этап осеннего фестиваля «Остров КВН»
19 ноябрь 2017, 13:32
Вчера в гарнизонном Доме офицеров состоялась игра дополнительного осеннего отборочного фестиваля 10 сезона открытой областной лиги юмора «Остров КВН». В мероприятии приняли участие 11 команд, 7 из них - впервые выступили на сцене. Все они попали в четверть финал лиги, игра которой состоится весной 2018 года в городе Гусеве.КВН Городской дом культуры
Фотографиями и результатами игры поделилась группа «ГУСЕВ HD».
Итоги вчерашней встречи под названием «Битва героев» распределились следующим образом:
Гран-при – «Сложное название» (Полесский техникум профессиональных технологий)
1 место 1 блока – «Лето» (школа №1 имени С.И. Гусева, город Гусев)
1 место 1 блок – «Шли мимо» (гимназия № 10 , город Советск)
2 место 1 блока – «Сборная кадетов» (филиал Кадетского морского корпуса, город Гусев)
2 место 1 блока – «New Лоси» (школа № 5, город Гусев)
3 место 1 блока – «Не мальчишки» (город Неман)
Лучшая актриса – Елизавета («New Лоси»)
Лучший актер – Алексей («Шли мимо»)
Лучшая шутка – «Помидор» («Лето»)
1 место 2 блока – «Розмарин» (ДЮЦ, город Гусев)
2 место 2 блока – «Все просто» (город Черняховск)
Лучшая шутка – Елизавета («Сложное название»)
Лучший актер – Герман («Розмарин»)
Лучшая шутка – «Жук» («Сложное название»)
Фотографиями и результатами игры поделилась группа «ГУСЕВ HD».
Итоги вчерашней встречи под названием «Битва героев» распределились следующим образом:
Гран-при – «Сложное название» (Полесский техникум профессиональных технологий)
1 место 1 блока – «Лето» (школа №1 имени С.И. Гусева, город Гусев)
1 место 1 блок – «Шли мимо» (гимназия № 10 , город Советск)
2 место 1 блока – «Сборная кадетов» (филиал Кадетского морского корпуса, город Гусев)
2 место 1 блока – «New Лоси» (школа № 5, город Гусев)
3 место 1 блока – «Не мальчишки» (город Неман)
Лучшая актриса – Елизавета («New Лоси»)
Лучший актер – Алексей («Шли мимо»)
Лучшая шутка – «Помидор» («Лето»)
1 место 2 блока – «Розмарин» (ДЮЦ, город Гусев)
2 место 2 блока – «Все просто» (город Черняховск)
Лучшая шутка – Елизавета («Сложное название»)
Лучший актер – Герман («Розмарин»)
Лучшая шутка – «Жук» («Сложное название»)
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