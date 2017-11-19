Стройцентр
Новости / Культура

В Гусеве прошёл дополнительный отборочный этап осеннего фестиваля «Остров КВН»

19 ноябрь 2017, 13:32
В Гусеве прошёл дополнительный отборочный этап осеннего фестиваля «Остров КВН»
Вчера в гарнизонном Доме офицеров состоялась игра дополнительного осеннего отборочного фестиваля 10 сезона открытой областной лиги юмора «Остров КВН». В мероприятии приняли участие 11 команд, 7 из них - впервые выступили на сцене. Все они попали в четверть финал лиги, игра которой состоится весной 2018 года в городе Гусеве.

Фотографиями и результатами игры поделилась группа «ГУСЕВ HD».

Итоги вчерашней встречи под названием «Битва героев» распределились следующим образом:

Гран-при – «Сложное название» (Полесский техникум профессиональных технологий)

1 место 1 блока – «Лето» (школа №1 имени С.И. Гусева, город Гусев)
1 место 1 блок – «Шли мимо» (гимназия № 10 , город Советск)
2 место 1 блока – «Сборная кадетов» (филиал Кадетского морского корпуса, город Гусев)
2 место 1 блока – «New Лоси» (школа № 5, город Гусев)
3 место 1 блока – «Не мальчишки» (город Неман)

Лучшая актриса – Елизавета («New Лоси»)
Лучший актер – Алексей («Шли мимо»)
Лучшая шутка – «Помидор» («Лето»)

1 место 2 блока – «Розмарин» (ДЮЦ, город Гусев)
2 место 2 блока – «Все просто» (город Черняховск)

Лучшая шутка – Елизавета («Сложное название»)
Лучший актер – Герман («Розмарин»)
Лучшая шутка – «Жук» («Сложное название»)
Теги: КВН Городской дом культуры
168 просмотров
0
Другие новости по теме
В Гусеве прошла игра «Остров КВН» на кубок главы администрации округа
В Гусеве прошла игра «Остров КВН» на кубок главы администрации округа
19 марта прошел Муниципальный фестиваль художественного творчества пенсионеров «Таланты золотого возраста»
19 марта прошел Муниципальный фестиваль художественного творчества пенсионеров «Таланты золотого возраста»
3 мая в ГДК состоялся Финал Открытой региональной лиги юмора «Остров КВН».
3 мая в ГДК состоялся Финал Открытой региональной лиги юмора «Остров КВН».
Выходные Гусевской команды КВН
Выходные Гусевской команды КВН

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»