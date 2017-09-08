В Гусеве прошла игра «Остров КВН» на кубок главы администрации округа
8 сентябрь 2017, 12:22
7 сентября в Гарнизонном Доме Офицеров города Гусева состоялась игра открытой лиги юмора «Остров КВН» на кубок главы администрации МО «Гусевский городской округ».КВН Евгений Михайлов Дом офицеров
В мероприятии принимали участие восемь команд со всей области: «Новые лица» (г. Гусев), «220» (г. Неман), «Ботаники на Титанике» (г. Советск), «Третьего не дано» (г. Гусев), «Женский бунт» (г. Гвардейск), «Шли мимо» (г. Советск), «На позитиве» (пос. Борское, Гвардейский р-н), «Год в сапогах» (г. Черняховск).
Судейский состав представляли: глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, секретарь Гусевской территориальной избирательной комиссии Оксана Балуева, редактор Советской лиги КВН, редактор школьной лиги г. Калининград, руководитель КВН команды «Пора по партам», полуфиналист всероссийской юниор лиги г. Москва канал «Карусель» Андрей Авхачёв, финалист чемпионата Европы по КВН, участник официальной лиги КВН города Гомель, участник 25, 26 Международных Сочинских фестивалей, участник команды КВН «Баш-мак», «СМАК», «Сборная города Гусева», Редактор лиги юмора Остров КВН Максим Стригунов, ведущий «Радио на Востоке» Маргарита Фёдорова.
Как пишет группа «ВКонтакте» «ГУСЕВ HD», тема выборов губернатора Калининградской области проходила "красной нитью" в выступлении почти всех команд. Периодически о необходимости 10 сентября "сделать самый главный поступок в своей жизни" зрителям напоминали ведущие Владимир Наставнёв и Любовь Грушко.
Команды, среди которых были и дебютанты на гусевском поле КВНа успешно выступили, после чего настал черёд раздачи призовых мест. Все команды получили памятные награды за участие в игре.
Первое место завоевала команда «Год в сапогах» из Черняховска, на втором оказался «Женский бунт2 из Гвардейска, а третье место досталось команде из Гусева с противоречивым названием «Третьего не дано».
Гран-при в открытой лиге юмора «Остров КВН» завоевали девушки из посёлка Борское Гвардейского района, команда «На позитиве». А гусевская команда «Новые лица» получила специальный приз главы администрации МО «Гусевский городской округ».
Больше фотографий можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Открытая лига юмора «Остров КВН».
В мероприятии принимали участие восемь команд со всей области: «Новые лица» (г. Гусев), «220» (г. Неман), «Ботаники на Титанике» (г. Советск), «Третьего не дано» (г. Гусев), «Женский бунт» (г. Гвардейск), «Шли мимо» (г. Советск), «На позитиве» (пос. Борское, Гвардейский р-н), «Год в сапогах» (г. Черняховск).
Судейский состав представляли: глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, секретарь Гусевской территориальной избирательной комиссии Оксана Балуева, редактор Советской лиги КВН, редактор школьной лиги г. Калининград, руководитель КВН команды «Пора по партам», полуфиналист всероссийской юниор лиги г. Москва канал «Карусель» Андрей Авхачёв, финалист чемпионата Европы по КВН, участник официальной лиги КВН города Гомель, участник 25, 26 Международных Сочинских фестивалей, участник команды КВН «Баш-мак», «СМАК», «Сборная города Гусева», Редактор лиги юмора Остров КВН Максим Стригунов, ведущий «Радио на Востоке» Маргарита Фёдорова.
Как пишет группа «ВКонтакте» «ГУСЕВ HD», тема выборов губернатора Калининградской области проходила "красной нитью" в выступлении почти всех команд. Периодически о необходимости 10 сентября "сделать самый главный поступок в своей жизни" зрителям напоминали ведущие Владимир Наставнёв и Любовь Грушко.
Команды, среди которых были и дебютанты на гусевском поле КВНа успешно выступили, после чего настал черёд раздачи призовых мест. Все команды получили памятные награды за участие в игре.
Первое место завоевала команда «Год в сапогах» из Черняховска, на втором оказался «Женский бунт2 из Гвардейска, а третье место досталось команде из Гусева с противоречивым названием «Третьего не дано».
Гран-при в открытой лиге юмора «Остров КВН» завоевали девушки из посёлка Борское Гвардейского района, команда «На позитиве». А гусевская команда «Новые лица» получила специальный приз главы администрации МО «Гусевский городской округ».
Больше фотографий можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Открытая лига юмора «Остров КВН».
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