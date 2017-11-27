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Праздником «Ты одна такая – любимая, родная» отметили День матери в посёлке Поддубы

27 ноябрь 2017, 14:08
Праздником «Ты одна такая – любимая, родная» отметили День матери в посёлке Поддубы
День Матери.

Есть слово такое простое,
Любому понятно оно.
Для сердца любого – святое,
Ведь в нем заключается все:
Забота, и ласка, и нежность,
От рук и улыбок – тепло,
Первого сна безмятежность,
На детских губах молоко.
Власть этого слова упряма.
Его каждый в жизни сказал.
Ведь это она, это МАМА,
А значит начало начал…

Слово мама – одно из самых древних слов на земле. И звучит оно почти одинаково на всех языках мира. Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют самого близкого, самого дорогого и единственного человека.

Материнская любовь согревает нас до старости. И сколько бы тебе ни было лет: пять или 15, или все пятьдесят – тебе всегда нужна МАМА. Всегда нужна ее забота, ее доброта, ее участие, ее ласковый взгляд. Мама нужна всем и всегда.

Этому замечательному дню – Дню Матери был посвящен праздник «Ты одна такая – любимая, родная», подготовленный Лермонтовской библиотекой совместно с детским садом МДОУ №19, с участием Лермонтовского Дома Культуры. Красивые стихи о мамах и для мам подарили воспитанники старшей группы своим любимым мамам и бабушкам – маминым мамам. Веселые совместные танцы детей с мамами показали, насколько близки мальчики и девочки и их мамы. Были проведены конкурсы: «Самая красивая доченька моя». Мамы постарались сделать самые замечательные прически своим девочкам: хвостики, косички-колоски, косички-бантики. А в конкурсе: «Колыбельная для сына» приняла участие бабушка - Маркер Татьяна с внуком Савелием, для которого она спела колыбельную песню «Спи, моя радость». Звонкие голоса ребят звучали в ответ на вопросы игры под названием «Мамочка». Работники Лермонтовского Дома культуры показали сценку «Три мамы».

На протяжении всего праздника звучали песни о мамах.

А в завершении праздника дети подарили мамочкам и бабушкам подарки, сделанные своими руками.
Теги: Лермонтово день матери библиотека
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