/ / / «А годы летят…»: День пожилого человека в посёлке Лермонтово

Теплый, душевный, удивительный праздник в честь Дня пожилого человека подарили жителям поселков Поддубы и Лермонтово заведующая Лермонтовской модельной библиотекой Лукша Мария Антоно и предприниматель Мишин Владимир Анатольевич. Сюрпризом для собравшихся в библиотеке гостей было место проведения мероприятия — это банкетный зал в поселке Лермонтово.
Тепло и уют, музыка и накрытые фруктами и пирогами столы встречали виновников торжества. Песни, веселые игры, забавные конкурсы, а главное — беседы — воспоминания заполнили программу праздника. Мишин Владимир Анатольевич поздравил всех собравшихся с праздником и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Организаторы выражают благодарность Демидовой Татьяне Александровне за помощь в проведении мероприятия.