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«А годы летят…»: День пожилого человека в посёлке Лермонтово

1 октября 2019, 11:43
«А годы летят…»: День пожилого человека в посёлке Лермонтово
Теплый, душевный, удивительный праздник в честь Дня пожилого человека подарили жителям поселков Поддубы и Лермонтово заведующая Лермонтовской модельной библиотекой Лукша Мария Антоно и предприниматель Мишин Владимир Анатольевич. Сюрпризом для собравшихся в библиотеке гостей было место проведения мероприятия — это банкетный зал в поселке Лермонтово.

Тепло и уют, музыка и накрытые фруктами и пирогами столы встречали виновников торжества. Песни, веселые игры, забавные конкурсы, а главное — беседы — воспоминания заполнили программу праздника. Мишин Владимир Анатольевич поздравил всех собравшихся с праздником и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Организаторы выражают благодарность Демидовой Татьяне Александровне за помощь в проведении мероприятия.
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# 1Гость лариса
ай, да молодцы! огромное спасибо за праздник!!!
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